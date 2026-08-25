La Administración Nacional de la Seguridad Social puso en marcha la instancia de acreditaciones correspondiente al tramo final de las liquidaciones mensuales previstas para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo. De acuerdo con la programación trazada por el organismo previsional, el cronograma oficial abarca a los titulares según el último número de la Documentación Nacional de Identidad.

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Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Las personas beneficiarias que perciben remuneraciones mensuales por encima de la prestación mínima acordada por el sistema estatal disponen de la fecha de cobro asignada para el martes 25 de agosto de acuerdo con la terminación del documento personal registrada en el sistema de pagos.

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Prestación por Desempleo

En paralelo con las asignaciones previsionales, el organismo continuará con el depósito del beneficio económico dirigido a los trabajadores que se encuentran desempleados y solicitaron la asistencia estatal. La distribución de los fondos para este segmento social se ejecuta de forma escalonada a lo largo del transcurso de la semana.

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Los beneficiarios que cumplen los requisitos vigentes dentro del programa de desempleo verán depositado el monto correspondiente según el número final registrado en la tarjeta de identidad.

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