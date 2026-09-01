La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comunicó de forma oficial los calendarios de pagos correspondientes al mes de septiembre de 2026. El esquema diseñado por el organismo previsional público distribuye los fondos destinados a jubilaciones, pensiones, asignaciones y diversas prestaciones sociales de acuerdo con la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada uno de los beneficiarios.

ANSES confirmó el calendario completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas que poseen documentos finalizados en los dos primeros dígitos del esquema tienen sus fondos asignados en la apertura del calendario mensual.

- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

El organismo público determinó los días de cobro para las personas jubiladas y pensionadas del Sistema Integrado Previsional Argentino que perciben haberes de hasta un monto mínimo.

En esta categoría, la liquidación de las sumas mensuales se realiza dividiendo los desembolsos en fechas individuales según el último número de la tarjeta de identidad.

- DNI terminados en 6: a partir del 16 de septiembre

- DNI terminados en 7: a partir del 17 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Para los titulares del sistema previsional que cobran haberes mensuales por encima de la prestación mínima estatal, la entidad estructuró las acreditaciones hacia la parte final del mes.

Los depósitos para este grupo de jubilados se agrupan combinando dos terminaciones de documento por cada jornada de pago habilitada en las entidades bancarias.

- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre

ANSES: quiénes son los primeros beneficiarios en cobrar en septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo y por las Asignaciones Familiares por Hijo tienen fijado su esquema de cobros en forma paralela al primer tramo de los jubilados.

Los cobros se depositan en las cuentas bancarias de los titulares en jornadas sucesivas ordenadas por la cifra final de la documentación personal.

- DNI terminados en 6: a partir del 16 de septiembre

- DNI terminados en 7: a partir del 17 de septiembre

Asignación Por Embarazo

Las mujeres titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social cuentan con las fechas de liquidación asignadas para el noveno mes del año.

El depósito de esta asignación social se efectúa de forma progresiva a partir de la segunda semana del período fijado por el organismo estatal.

- DNI terminados en 6: a partir del 16 de septiembre

- DNI terminados en 7: a partir del 17 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

El esquema formal dispuso los días correspondientes al pago de la Asignación por Prenatal y Maternidad para las trabajadoras y trabajadores registrados.

La liquidación de este beneficio se realiza a mediados de mes compartiendo la fecha de acreditación entre las dos primeras terminaciones numéricas.

- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 15 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Las Asignaciones de Pago Único correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento se ordenan mediante dos quincenas de cobro establecidas en la grilla institucional.

Para estas prestaciones extraordinarias, todos los documentos se encuentran habilitados para cobrar desde el inicio de cada quincena fijada en el calendario público.

- Primera quincena (todas las terminaciones de DNI): a partir del 9 de septiembre.

- Segunda quincena (todas las terminaciones de DNI): a partir del 21 de septiembre

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Asignaciones Famili​​​​ares de Pensiones No Contributivas

Para las personas que perciben Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas, la administración previsional estableció un día de inicio unificado.

El cobro de la prestación social queda disponible para la totalidad de las terminaciones de documento desde el comienzo del cronograma operativo.

- Todas las terminaciones de DNI: a partir del 8 de septiembre

Prestación por Desempleo

Finalmente, la planificación del organismo contempla el pago de la Prestación por Desempleo a las personas que perdieron su trabajo formal y gestionaron el beneficio.

La transferencia de los haberes para este sector se ejecuta en el tramo de cierre del mes unificando los primeros números de documento.

- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 25 de septiembre

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