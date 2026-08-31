ANSES: quiénes son los primeros beneficiarios en cobrar en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó la apertura del calendario de pagos correspondiente al mes de septiembre. La acreditación de haberes para las Pensiones No Contributivas (PNC) encabeza el cronograma oficial del organismo estatal durante las dos primeras semanas del período.

ANSES confirmó el calendario completo de septiembre: cuándo cobra cada beneficiario

Pensiones No Contributivas: los primeros documentos en la grilla de cobros

El esquema dispuesto por la entidad previsional establece que los depósitos de las Pensiones No Contributivas se realizarán de manera progresiva a partir del octavo día del mes, agrupando dos números de documento por cada fecha de pago asignada.

- DNI terminados en 0 y 1: a partir del 8 de septiembre

- DNI terminados en 2 y 3: a partir del 9 de septiembre

- DNI terminados en 4 y 5: a partir del 10 de septiembre

- DNI terminados en 6 y 7: a partir del 11 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con haberes que no superen el monto mínimo figuran entre las primeras categorías en percibir sus ingresos mensuales. Las liquidaciones para este sector se habilitan en simultáneo con el comienzo del calendario general.

A diferencia de las pensiones no contributivas, el organismo liquida esta prestación asignando una jornada de cobro individualizada por cada número final de tarjeta de identidad.

- DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre

- DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre

- DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre

- DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre

ANSES confirmó el 55% de descuento en SUBE: a quiénes le corresponde y cómo pedirlo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Dentro de la primera etapa del cronograma mensual, la ANSES fijó la fecha de acreditación para los titulares de las Asignaciones Familiares correspondientes a las Pensiones No Contributivas.

Esta prestación social cuenta con la particularidad de tener un día único de inicio de cobro para la totalidad de los beneficiarios alcanzados por la medida, independientemente del número final del documento.

- Todas las terminaciones de DNI: a partir del 8 de septiembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares por Hijo comienzan a percibir sus montos desde los primeros días hábiles fijados por la administración previsional.

La distribución presupuestaria para las familias titulares de ambas asignaciones se ejecuta de forma paralela a las jubilaciones mínimas, ordenándose por el último dígito del DNI.

- DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre

- DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre

- DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre

- DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre

Aún con aumento y bono, las jubilaciones mínimas de ANSES en septiembre no llegarian a 500 mil pesos

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Las Asignaciones de Pago Único que abarcan los cobros extraordinarios por Matrimonio, Adopción y Nacimiento abren su primer turno de liquidación durante la primera quincena de septiembre.

Los titulares comprendidos en esta categoría tienen la posibilidad de retirar o percibir los fondos correspondientes desde la fecha fijada por el organismo para la primera tanda del mes.

- Primera quincena (todas las terminaciones de DNI): a partir del 9 de septiembre

GZ / lr