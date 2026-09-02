La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió los detalles de los rubros de cobro que integran la liquidación mensual de los haberes. Entre los ítems principales figura la Prestación Básica Universal (PBU), destinada a quienes alcanzaron la edad y los años de aportes requeridos. También se incluye la Prestación Compensatoria (PC), otorgada por los aportes concretados hasta el 30 de junio de 1994, y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), que contempla los aportes realizados con posterioridad a esa fecha.

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El organismo previsional especificó que el recibo puede contener la Reparación Histórica, referida al ajuste de haberes por aceptación voluntaria ante fallos de la Corte Suprema. Asimismo, la liquidación contempla la Prestación anual complementaria, correspondiente al aguinaldo que se percibe en junio y diciembre, y el Aguinaldo Reparación Histórica, que aplica el proporcional equivalente a quienes cobran dicho haber ajustado.

En cuanto a los adicionales monetarios, la liquidación puede registrar el Bono extraordinario previsional o Ayuda económica previsional otorgado por el Gobierno Nacional. También se incorpora el Retro Suplemento dinerario, que representa la diferencia entre el haber percibido y el 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil para quienes obtuvieron la PBU con años de aportes efectivos, extendiéndose a pensiones derivadas.

Por su parte, el Complemento al haber mínimo cubre la diferencia en haberes inferiores a la jubilación mínima según el Decreto 525/1995. La Bonificación por Zona Austral otorga un 40% adicional a residentes patagónicos de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Sector Antártico, Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur, Partido de Patagones y La Pampa. En el rubro familiar se ubican la Asignación por hijo, abonada mensualmente por hijos menores de 18 años o con discapacidad, y la Asignación por cónyuge, percibida por uno de los integrantes del matrimonio o convivencia.

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Cuáles son los descuentos y deducciones aplicadas en las liquidaciones de ANSES

En el apartado de deducciones, la obra social descuenta un 3% sobre la jubilación mínima, mientras que sobre el excedente de dicho monto el descuento asciende al 6% conforme a la Ley 19.032. A su vez, el ítem Descuento prestación anual complementaria calcula la retención correspondiente a la obra social sobre el pago del aguinaldo.

Respecto a los préstamos, las cuotas de Créditos ANSES no pueden superar el 20% de los ingresos netos mensuales del beneficiario, figurando en mi ANSES el detalle para quienes solicitaron múltiples créditos. Por el lado de las moratorias, la Cuota moratoria descuenta el plan de pagos para completar aportes, el Retroactivo cuotas moratoria aplica una cantidad de cuotas igual a los meses retroactivos al momento del alta del beneficio, y el Ajuste cuota moratoria refleja la actualización acumulada según la movilidad.

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Las deducciones se completan con los Descuentos de mutuales y otras entidades, referidos a cuotas sociales, servicios especiales o préstamos de cooperativas e instituciones. Finalmente, se aplican las retenciones asociadas al Impuesto a las Ganancias, cuyo descuento responde a la condición del titular frente a la normativa estipulada en el Texto Ordenado 2019 y la Ley 27.725.

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