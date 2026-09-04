La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que se puede consultar el detalle de los cobros correspondientes a las asignaciones de cada hijo a través de la plataforma mi ANSES. El trámite permite acceder a la información de manera completa, rápida y fácil, e incluye la visualización de los montos recibidos. Asimismo, en los casos en que exista una suspensión o denegatoria del beneficio, el sistema especifica el motivo y los pasos a seguir para intentar solucionarlo.

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El servicio de consulta abarca el detalle de los cobros y los descuentos aplicados sobre diversos beneficios gestionados por el organismo previsional. Entre ellos se encuentran la Asignación Familiar o Universal por Hijo, la Asignación Familiar o Universal por Hijo con discapacidad, la Ayuda Escolar Anual y el Complemento de la AUH equivalente al 20% acumulado.

La cobertura del sistema también contempla la verificación de la Asignación por Cuidado de Salud Integral, el Complemento Leche del Plan 1000 días y la Prestación Alimentar. Las personas beneficiarias tienen la posibilidad de revisar el desglose de los conceptos a cobrar a partir del primer día del calendario de pagos establecido para cada mes.

La herramienta está dirigida a trabajadores en relación de dependencia y a quienes perciban sus ingresos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo comprendidos en la Ley 24.241. De la misma manera, pueden utilizarla los monotributistas, las personas que cobren la Asignación Universal por Hijo (AUH) y quienes reciban la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

El grupo de destinatarios incluye a los titulares de la Prestación por Desempleo, a los beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, a jubilados y pensionados, y a quienes perciban una Pensión No Contributiva por Invalidez o una asignación por trasplante.

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El paso a paso para realizar la consulta en la plataforma mi ANSES

Para efectuar la verificación, la persona interesada debe ingresar a la plataforma mi ANSES utilizando su Clave de la Seguridad Social. Este procedimiento de consulta también se puede realizar desde un dispositivo móvil a través de la aplicación mi ANSES.

Una vez dentro del sistema, se debe navegar por el menú ingresando a la sección "mi ANSES", seleccionar la opción "Hijos", elegir "Mis Asignaciones" y posteriormente marcar el período mensual que se desea revisar.

El sistema muestra el detalle de las sumas a cobrar y de los descuentos aplicados a cada prestación, identificándolas mediante un esquema de tres colores. Las asignaciones que presentan pagos vigentes aparecen marcadas en color verde.

Por su parte, aquellas prestaciones que se encuentran suspendidas o embargadas figuran señaladas en amarillo. En tanto, las asignaciones que fueron denegadas por el organismo quedan identificadas en color rojo.

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A través de la opción "Ver Más", la plataforma despliega la causa específica por la cual una asignación resultó suspendida o denegada. En esa misma sección, cuando corresponde, el sistema detalla la modalidad indicada para resolver la situación.

GZ/ lr