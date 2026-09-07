En Ronda de Economistas abordaron la estrategia del Gobierno para mantener el dólar en $1.500

El Banco Central y el Tesoro concretaron un canje de instrumentos financieros que le permite al organismo monetario contar con más bonos Dólar Linked para intervenir en el mercado cambiario. Pilar Welfeelt explicó que “lo que hicieron es un canje de instrumentos, del ECAP, por bonos Dólar Linked”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Welfeelt explicó que la operación también responde a las necesidades de financiamiento de las empresas que emiten deuda en el mercado local. Según la periodista, “hay muchas empresas colocando obligaciones negociables y quieren estar calzados en bonos”, mientras que el Banco Central recuperó una herramienta para intervenir en el mercado de cambios.

El objetivo del canje de bonos Dólar Linked

El Banco Central necesitaba recuperar capacidad de intervención porque, de acuerdo con Pilar Welfeelt, “se había quedado sin estos instrumentos prácticamente.. De esta manera, la autoridad monetaria vuelve a disponer de una herramienta para operar sobre el mercado de cambios”.

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Sin embargo, la periodista remarcó cuál es el principal objetivo de la estrategia oficial: “Sobre todo el objetivo es el control del mercado cambiario”. En ese sentido, aseguró que “el gobierno tiene decidido que el tipo de cambio tiene que estar en torno a los 1500 y no quiere que supere ese nivel”.

Liquidez, inflación y encajes bancarios

La estrategia cambiaria está vinculada, además, con el manejo de la cantidad y circulación de pesos en la economía. Pilar Welfeelt señaló que “tenés una economía que hay que controlarle la liquidez”, debido a su impacto tanto sobre el dólar como sobre la inflación.

En ese marco, explicó que el Gobierno busca administrar no solo la cantidad de dinero disponible, sino también la velocidad con la que circula: “No es solamente la capacidad de pesos disponibles, también es con qué velocidad se mueven esos pesos”.

Para Pilar Welfeelt, esta política ayuda a explicar el elevado nivel de encajes bancarios. “Tiene también unos encajes más exigentes que otros países”, sostuvo.

La periodista destacó que estos requisitos se están flexibilizando progresivamente, aunque a partir de los pedidos del propio sistema financiero: “Los va liberando gradualmente a medida que los bancos van pidiendo de manera muy insistente”.