Elecciones en Brasil: qué dice la última encuesta de Datafolha sobre Lula y Bolsonaro a un mes de los comicios

A pocas semanas de las elecciones presidenciales del próximo 4 de octubre, el panorama político en Brasil muestra una contienda fuertemente polarizada pero con márgenes cada vez más estrechos. De acuerdo con la encuesta de la consultora Datafolha —el primero tras el inicio formal de la campaña y la difusión de la propaganda electoral en radio y televisión—, el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene el liderazgo en las intenciones de voto para la primera vuelta, aunque el senador Flávio Bolsonaro ha logrado acortar la diferencia.

En la medición para la primera ronda, Lula registra un 38% del favor electoral, lo que representa una leve variación de un punto respecto al 39% alcanzado en agosto. Por su parte, el legislador opositor e hijo del expresidente Jair Bolsonaro se consolida en el segundo lugar con un 33%, manteniendo el mismo porcentaje del mes anterior. Con estos números, la brecha entre ambos aspirantes pasó de seis a cinco puntos porcentuales.

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Las elecciones en Brasil ponen a prueba el liderazgo de Lula ante el impulso de la derecha

Más allá de las dos figuras centrales, el relevamiento destaca el ascenso del escritor Augusto Cury (del partido centrista Avante), quien experimentó el mayor crecimiento al pasar del 2% al 8% en un mes, posicionándose como una tercera fuerza emergente en el tablero electoral. Le siguen Ronaldo Caiado (4%), Renan Santos (3%) y Romeu Zema (2%), mientras que Samara, Rui Costa Pimenta y Edmilson Costa obtienen un 1% cada uno. Los votos blancos y nulos alcanzan el 13%, en tanto que los indecisos se ubican en el 2%.

Escenario de balotaje y nivel de definición del electorado

En la simulación de una eventual segunda vuelta —necesaria si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos en octubre—, los datos muestran una paridad aún mayor. Lula descendió del 47% al 46%, mientras que Flávio Bolsonaro subió del 43% al 44%. Esta diferencia de apenas dos puntos porcentuales configura un escenario de empate técnico, al encontrarse dentro del margen de error del estudio.

encuesta refleja además un electorado con posturas en gran medida consolidadas: el 71% de los consultados afirmó tener completamente decidido su voto, mientras que el 28% admitió que aún podría cambiar de opinión antes de acudir a las urnas.

En cuanto al nivel de rechazo de los principales candidatos, las cifras permanecen muy parejas: un 47% de los encuestados manifestó que no votaría bajo ninguna circunstancia por Flávio Bolsonaro, mientras que el índice de rechazo hacia Lula da Silva se situó en el 45%. Respecto a la gestión del actual Gobierno de Lula, el 42% la evalúa de forma negativa, el 31% de manera positiva y un 25% la considera regular.

Ficha Técnica: Instituto responsable Datafolha. Muestra 2002 electores. Cobertura geográfica 125 ciudades de Brasil. Fecha de relevamiento 1 al 3 de septiembre de 2026. Margen de error 2 puntos porcentuales. Nivel de confianza 95 por ciento. Contratantes TV Globo y Folha de S Paulo .