Un avión de carga de Amazon despistó en Miami, provocando al menos 5 muertos: cómo fue el accidente y cómo quedó la aeronave

Por lo menos, 5 personas perdieron la vida y otras 5 resultaron heridas este domingo, cuando un avión de carga de Amazon se salió de la pista tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, impactó contra varios vehículos y se incendió, de acuerdo al informe difundido por las autoridades.

Según la Agencia AFP, Ray Jadallah, el jefe de bomberos del condado de Miami-Dadeles, le dijo a los periodistas que, además de las 5 víctimas mortales, 3 personas fueron llevadas, “en estado crítico”, a diferentes centros de traumatología, y otras 2 pudieron ser atendidas en un hospital local.

Cómo quedó el avión tras el choque y el incendio

Además, agregó que “el avión golpeó un par de vehículos", lo que provocó que “un par de víctimas que quedaron atrapadas en los vehículos, así que comenzó a llevarse a cabo una compleja labor de extracción con nuestro equipo de rescate técnico”.

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Jadallah no especificó si el piloto o el copiloto de la aeronave sobrevivieron, y los funcionarios se negaron a contestar preguntas sobre este tema.

En los videos que se viralizaron en las redes sociales puede verse salir un denso humo del Boeing 767 que había arribado a las 13H58 (17H58 GMT) proveniente de Puerto Rico, mientras los camiones de bomberos llegaban al aeropuerto.

Fuente: Cuenta de X de Danielibertari0

Jadallah especificó que “en total, llegaron 60 vehículos de bomberos, y unos 200 hombres y mujeres del Servicio de Rescate y Bomberos de Miami-Dade, para comenzar las labores propiamente dichas de búsqueda y rescate, así como de extinción del incendio”. Y añadió que "la causa exacta del incidente será determinada por la FAA y la NTSB” (en referencia a la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, por sus siglas en inglés).



Cómo quedó el avión tras el choque y el incendio

Más información sobre el accidente en Miami

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo en una publicación publicada en su cuenta de X que el avión de carga B-767-300 volaba hacia Miami desde San Juan, Puerto Rico, y reveló que implementó “un equipo de intervención para investigar el accidente de salida de pista ocurrido el domingo”.

Por su parte, según AFP, Kelly Nantel, portavoz de Amazon, indicó en un comunicado que la compañía cooperará con cualquier investigación sobre el accidente, y agregó: "Nos entristece profundamente saber que cinco personas perdieron la vida en el incidente de hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami. Expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias, seres queridos y a todos los afectados por esta devastadora pérdida".

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Por su parte, la alguacil de Miami, Rosie Cordero-Stutz, le dijo el domingo a los periodistas que sus agentes hallaron una “escena realmente trágica”, pero que “no hay ninguna amenaza aparente para la seguridad pública”.