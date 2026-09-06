Columnas de ceniza del volcán Anak Krakatoa superaron los 15 kilómetros de altura y amenazan la seguridad de los aviones en Indonesia

Una actividad eruptiva del volcán Anak Krakatoa registrada este fin de semana en Indonesia obligó a las autoridades a suspender 467 vuelos y ordenar el cierre temporario de ocho aeropuertos. La medida fue adoptada por el Ministerio de Transportes local ante la formación de enormes plumas de polvo y gases abrasivos que pusieron en riesgo extremo la navegación aérea internacional y doméstica en la región.

Las detonaciones principales comenzaron el sábado con la expulsión de lava e intensas erupciones audibles hasta 700 kilómetros de distancia, según la agencia indonesia de vulcanología.

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Durante la jornada del domingo se sucedieron al menos dos nuevos eventos eruptivos en el estrecho de Sonda —entre las islas de Java y Sumatra—, proyectando material piroclástico a gran altitud e impactando zonas como Bandar Lampung, donde el manto gris cubrió calles y vehículos.

Las cenizas del Anak Krakatoa jaquean a la aviación por el riesgo en los motores jet

La presencia de partículas en suspensión en la atmósfera superior representa una amenaza letal para la aviación comercial moderna. A diferencia de las nubes convencionales, la ceniza volcánica no está compuesta por gotas de agua o hielo, sino por picaduras de roca pulverizada, minerales y cristal de silicio extremadamente abrasivos.

Cuando una aeronave atraviesa estas áreas, las diminutas partículas actúan como un lija sobre la estructura del avión, rayando el parabrisas del cabina y reduciendo drásticamente la visibilidad de los pilotos.

Las cenizas alcanzaron a distintas ciudades locales

El peligro más severo ocurre en el interior de las turbinas. Los motores de combustión de las aeronaves operan a temperaturas que superan ampliamente los 1.000 grados Celsius.

Al aspirar el polvo volcánico, las pequeñas partículas de silicio funden instantáneamente al entrar en la cámara de combustión, convirtiéndose en un cristal líquido. Este material adherente se desplaza hacia las turbinas traseras donde, al enfriarse levemente, se solidifica y adhiere a los álabes del motor.

La acumulación del vidrio derretido interrumpe por completo el flujo de aire vital para la propulsión de la nave. En cuestión de segundos, la falta de aire puede provocar la pérdida repentina de potencia o la detención total de las turbinas en pleno vuelo, un fenómeno conocido técnicamente como apagado de motor por ingestión.

El mundo en la cubierta del Titánic

Por estas razones operativas, el Ministerio de Transportes dispuso mantener cerradas ocho terminales aéreas en forma preventiva, entre ellas el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta de Yakarta. La parálisis de la principal terminal del país afectó directamente a 58 vuelos internacionales y 409 nacionales, dejando varadas a más de 150 mil personas.

El alcance del fenómeno natural también alteró la rutina cotidiana en la capital del país. La administración de Yakarta confirmó que suspenderá las clases presenciales a partir del lunes de manera preventiva. Para evitar que los alumnos queden expuestos a las partículas volátiles en la vía pública, las autoridades locales dispusieron el dictado de asignaturas bajo modalidad a distancia por tiempo indeterminado.