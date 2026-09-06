La erupción de un volcán en Indonesia deja 170.000 pasajeros varados y cientos de vuelos cancelados

Las autoridades de Indonesia cerraron este domingo ocho aeropuertos y dejaron varados a 170.000 pasajeros tras la erupción volcánica de Anak Krakatoa, situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra. El principal espacio aéreo perjudicado tras la decisión es el de Yakarta, capital del país.

"Estos cierres dejaron a 170.000 pasajeros varados y afectaron a 467 vuelos, de los cuales 58 eran internacionales y 409 nacionales", indicó el Ministerio de Transportes en un comunicado.

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Singapore Airlines, Malasysia Airlines, AirAsia y Lion Air Group anunciaron la cancelación de sus vuelos con origen y destino en Yakarta durante el resto del domingo, y hasta que se restablezca la normalidad.

Durante la jornada se detectaron cenizas volcánicas en la zona del aeropuerto internacional Soakarno-Hatta, lo que llevó a ordenar el cierre de la terminal aérea. El operador de la terminal informó que proporcionaron comida y bebidas a los pasajeros afectados, así como autobuses a los hoteles, en coordinación con las aerolíneas.

El volcán Anak Krakatoa entró en erupción el sábado, expulsó lava y provocó explosiones que pudieron escucharse hasta 700 kilómetros de distancia, informó la Agencia indonesia de Vulcanología. El propio organismo precisó, además, que el domingo se registraron dos nuevas actividades.

Las cenizas cubrieron las inmediaciones de los aeropuertos

Las cenizas se dispersaron por el espacio aéreo de varios aeropuertos, imposibilitando la plena función de los motores de los aviones. El fenómeno también alcanzó la ciudad de Bandar Lampung, en extremo sur de Sumatra, cubriendo vehículos estacionados y los bordes de las carreteras.

Por su parte, las escuelas de Yakarta permanecerán cerradas durante el lunes y pasarán a impartirse a distancia. Así lo anunció la administración de la capital en un comunicado, sin precisar cuánto tiempo estará vigente la medida.

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La agencia de mitigación de desastres BNPBA anunció que llevaría a cabo una operación de modificación meteorológica, que podría incluir la siembra de nubes, para favorecer la lluvia.

"Si llueve con la suficiente intensidad, la ceniza volcánica que ha estado perturbando nuestra vida cotidiana desde ayer y que continúa haciéndolo hoy será arrastrada rápidamente", declaró Suharyanto, jefe de la BNPBA.

Alrededor de 170.000 pasajeros quedaron varados en aeropuertos de Indonesia

El portavoz de la agencia, Berton Panjaitan, recomendó a la población "usar mascarillas, protección ocular, reducir actividades al aire libre, cubrir fuentes de agua y extremas precaución al conducir".

Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde loa terremotos y las erupciones volcánicas son frecuentes. El volcán Anak Krakatoa se encuentra en nivel de alerta 3, el segundo más alto desde el 2 de julio.