En un pueblo mexicano eran las fiestas patronales: tenían pirotecnia en la iglesia, estalló e hizo un desastre

Una explosión de pirotecnia provocó una tragedia durante una fiesta patronal en México: al menos nueve personas murieron y más de una veintena resultaron heridas luego de que material pirotécnico almacenado dentro de una iglesia detonara y provocara el derrumbe de parte de la estructura.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado en la comunidad de Santa María Canchesdá, perteneciente al municipio de Temascalcingo, en el Estado de México, mientras se desarrollaban los festejos religiosos en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Luz.

Según los primeros reportes, la pirotecnia se encontraba almacenada en un espacio de la iglesia utilizado como depósito. La explosión provocó el colapso del techo de ese sector y dejó a varias personas atrapadas entre los escombros. Ocho de las víctimas murieron en el lugar, mientras que una novena persona falleció posteriormente en el Hospital General de Atlacomulco.

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Cómo fue la explosión de pirotecnia en Santa María Canchesdá

El estallido se produjo alrededor de las 21 del sábado, hora local, cuando la comunidad se encontraba reunida por las celebraciones patronales. La presencia de una gran cantidad de personas en la zona hizo que las consecuencias fueran especialmente graves.

La detonación provocó importantes daños en la estructura de la iglesia y generó el derrumbe de una parte del inmueble. Los equipos de emergencia debieron trabajar entre los restos de la construcción para localizar y asistir a las personas afectadas.

Al lugar acudieron efectivos de Protección Civil, bomberos de distintos municipios, la Comisión Nacional de Emergencias, la Policía Estatal y servicios de urgencias del Estado de México. También se utilizó maquinaria pesada para remover los escombros y facilitar las tareas de rescate. Vecinos de la comunidad se sumaron al operativo y colaboraron con las autoridades durante las primeras horas de la emergencia.

Hay más de 20 heridos y dos sacerdotes afectados

Además de las nueve víctimas fatales, más de una veintena de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos centros de salud de la región. Los primeros reportes indicaron que entre los afectados había niños, adolescentes, adultos y personas mayores. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) activó sus protocolos para recibir a los heridos y brindar atención médica ante la magnitud del episodio.

La Diócesis de Atlacomulco, por su parte, confirmó que dos sacerdotes de Santa María Canchesdá resultaron heridos durante la explosión. Ambos fueron trasladados a un centro médico y, según informó la institución religiosa, se encuentran fuera de peligro.

La diócesis también expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y manifestó su acompañamiento a la comunidad tras la tragedia. Mientras continuaban las tareas de rescate y atención de los heridos, habitantes que permanecían en la zona utilizaron las redes sociales para solicitar el envío de más insumos y asistencia médica.

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La magnitud del operativo obligó a desplegar recursos de distintas localidades cercanas. Protección Civil informó que también participaron unidades de municipios de la región, mientras que bomberos y personal de emergencias trabajaron de manera conjunta para remover los restos de la estructura y determinar si podía haber más personas atrapadas.

Santa María Canchesdá se encuentra en el municipio de Temascalcingo, en una zona cercana al límite entre el Estado de México y Michoacán. La investigación deberá determinar las circunstancias exactas que provocaron la detonación del material pirotécnico almacenado en el inmueble. Por el momento, las autoridades concentran sus esfuerzos en la atención de los heridos, la remoción de los escombros y la identificación de las víctimas.

CS/HB