París: inicia el juicio por el asesinato del rugbier Federico Aramburu

En marzo de 2022, el exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu se encontraba en París para un partido Francia-Inglaterra cuando fue asesinado a balazos en el marco de una fuerte discusión en la que se vio involucrado con dos ultraderechistas. Este lunes comenzará el juicio por el crimen del deportista.

El principal acusado por el crimen, Loïk Le Priol, de 32 años, y su amigo Romain Bouvier, de 35 años, comparecerán este lunes 7 de septiembre ante un tribunal de París. Ambos están acusados de intento de asesinato y se enfrentan a la pena máxima de cadena perpetua.

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Aramburu encontró la muerte el 19 de marzo de 2022 en la terraza de un bar del bulevar Saint-Germain, en París, donde se vio involucrado en una violenta discusión que terminó con Le Priol, un ultraderechista, y su amigo disparando y asesinando a figura del rugby argentino e internacional.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, cuando el rugbier y su amigo Shaun Hegarty, antiguo compañero de equipo en Biarritz, se acercaron al bar donde estaban Bouvier, Le Priol y su novia. En una situación confusa, Hegarty le reprochó a Le Priol por la forma en la que le respondió a un cliente y este respondió golpeando la mesa del primero.

Pocos después se desató una pelea entre los involucrados que terminó con Le Priol tirado en el asfalto con algunos dientes rotos mientras Hegarty y Aramburu se alejaban. "Lo voy a matar", gritó y le ordenó a su pareja que fuera a buscar su vehículo Jeep mientras se dirigía con velocidad hacia la misma dirección que los deportistas.

La novia del ahora detenido arrancó el vehículo y se detuvo a la altura de Hegarty y Aramburu en el bulevar. Acto seguido, Bouvier disparó varias veces y salió corriendo, aunque luego argumentó que entró en pánico y que disparó para proteger su huida sin intención de herir a nadie.

No obstante, pocos segundos después Aramburu se levantó y Le Priol llegó corriengo y efectuó seis disparos contra el exjugador de Los Pumas. Desde su lugar también argumentó que sintió miedo y que actuó por "instinto de supervivencia" antes de escapar.

"Me voy a morir", expresó Aramburu con su último respiro tras desplomarse en el suelo, dejando viuda a su pareja María con sus hijos Trinidad, Justina y Santiago. Le Priol y Bouvier fueron detenidos días después, el primero en Hungría y el segundo en Francia. En paralelo, la expareja de Le Priol, de 29 años, comparecerá en el juicio por tentativa de asesinato. El proceso terminará el 25 de septiembre.

AS.