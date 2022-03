Discusión, pelea y cinco tiros: cómo fue el crimen del ex puma Federico Aramburu

La muerte de Federico Martín Aramburu (42), ex jugador de Los Pumas e integrante del equipo que ganó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de 2007, despertó una enorme conmoción en todo el país y especialmente en el mundo del rugby. Lo mataron a balazos a la salida de un bar de la ciudad de París y todavía nada se sabe del tirador y sus cómplices, que escaparon en una camioneta y hasta el cierre de esta edición se encontraban prófugos de la Justicia.

Aramburu estaba retirado de la actividad deportiva y actualmente residía en Francia, donde vivía con su esposa y tres hijos. Tenía una empresa de turismo y otra dedicada al vino.

En la noche del viernes 18 de marzo se reunió con grupos de amigos y ex compañeros, en la cantina Volver, del argentino Carlos Muguruza, un restaurante elegido por futbolistas como Angel Di María, Kylian Mbappé o David Beckham.

Cerca de la 1 AM fue a Le Mabillon, un pub ubicado en el Boulevard Saint-Germain. Lo acompañaba el francés Shaun Hegarty, socio comercial y excompañero del club Biarritz Olympique, donde el argentino jugó entre los años 2004 y 2006.

Según la prensa francesa, los ex deportistas discutieron con dos hombres que estaban sentados en una mesa cercana. No se sabe por qué pelearon, pero lo cierto es que en un momento terminaron a los golpes. Eran cerca de las 6 de la mañana hora local (2 AM de Argentina).

Cuando comenzó la discusión estaban comiendo una hamburguesa. “Fue una disputa, cosas que pueden ocurrir de madrugada. Se solucionó, pero esos hombres regresaron y le dispararon”, declaró un testigo, según un reporte de la agencia AFP.

Aramburu y Hegarty abandonaron el bar pensando que la pelea había terminado. Pero cuando caminaban por el Boulevard Saint-Michel un hombre bajó de un rodado marca Jeep y comenzó a disparar. Se escucharon al menos cinco detonaciones de un arma de fuego. El ex rugbier argentino recibió al menos tres disparos y falleció prácticamente en el acto.

De acuerdo a los voceros, el ataque fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En el video se alcanzaría a ver cómo Aramburu se trenza a los golpes con uno de los hombres que bajó de la camioneta, justo enfrente a una zapatería.

La secuencia muestra también que otro sujeto se suma a la pelea y ataca a golpes a Aramburu. En un momento, uno de los agresores saca un arma y comienza a disparar y el ex puma se desploma y cae al piso, mientras los agresores corren en distintas direcciones.

“La Jeep estaba oscura y las imágenes de videovigilancia realmente no permiten detallar a las personas porque están todas grises”, agregó un testigo que vio el registro fílmico.

Tras el ataque, la policía francesa trabajó en la escena en busca de evidencias que permitan identificar a los agresores, y una brigada criminal inició una investigación por el delito de homicidio.

De acuerdo a los primeros datos recabados por los investigadores, la sospecha principal apunta a un “ex soldado y comando de la marina, también conocido por ser un miembro activo del sindicato de estudiantes de extrema derecha”.

Siguiendo la pista de las cámaras que hay en la zona, realizaron un mapa del recorrido que hicieron los asesinos antes y después del ataque a tiros.

¿Quién era Federico Aramburu? Nació el 20 de enero de 1980 en La Plata, pero su debut en la primera categoría no fue jugando para ninguno de los equipos de su ciudad: se inició en el Club Atlético San Isidro (CASI) y además jugó 22 partidos internacionales con Los Pumas, con los que fue protagonista del histórico tercer puesto en el Mundial de Francia 2007. En aquella ocasión, el back marcó dos tries, uno de ellos ante el seleccionado local (34-10) en el partido decisivo por la medalla de bronce.

En Francia jugó entre los años 2004 y 2006 con la camiseta de Biarritz Olympique, donde obtuvo dos campeonatos, en 2005 y 2006. Luego pasó al USA Perpignan (2006-2008) y al US Dax (2008-2010), hasta que se mudó a Escocia para continuar su carrera en el Glasgow Warriors (2010-2012).

Aramburu terminó su carrera deportiva en el año 2014 y poco después fundó, junto a Hegarty, la agencia de viajes Esprit Basque, ubicada en Biarritz, localidad costera del suroeste, donde también tenía varios emprendimientos vitivinícolas.

Además, formó parte en los últimos años de los denominados Pumas Classic, equipo de ex jugadores del seleccionado nacional que anualmente compite en el Mundial de Bermudas.

El bar donde empezó todo

Le Mabillon es un bar tradicional ubicado en el Boulevard Saint-Germain. Es un pub tradicional de comida europea y tragos que está abierto hasta horas de la mañana.

No es un lugar donde se registren peleas habitualmente. Y mucho menos de un ataque a tiros, como sucedió en la madrugada del sábado 19 de marzo. “Le Mabillon no es un bar de mala reputación”, señalaron las autoridades policiales que trabajan en la investigación. Además, resaltaron que el barrio tampoco es peligroso.

El local posee una terraza exterior y un interior decorado de forma elegante, con muebles de madera, sillones de cuero y vajilla de primera calidad. Además, está en medio de uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. El crimen, de hecho, no solo sorprendió a los que concurren a este lugar sino a los vecinos.

Aramburu y su socio llegaron cerca de la 1AM y se retiraron después de discutir con dos hombres que estaban en una mesa contigua. La pelea se tornó más violenta y ya en la calle uno de los sujetos sacó un arma y atacó a tiros al rugbier argentino, provocándole la muerte de manera instantánea.