A casi un año del triple crimen de Florencio Varela, detuvieron a cuatro nuevos sospechosos

A casi un año del triple crimen de Florencio Varela, la Justicia detuvo a cuatro nuevos sospechosos por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez. Las jóvenes fueron salvajemente torturadas y asesinadas el 20 de septiembre de 2025, sus cuerpos fueron encontrados cuatro días después enterrados en un pozo. Los nuevos acusados fueron detenidos este sábado durante una serie de allanamientos.

Se trata de tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana. Los operativos se hicieron en distintos puntos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y participaron alrededor de 300 efectivos de la DDI La Matanza. Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Mariela Labozzetta.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia y deberán prestar declaración indagatoria el próximo lunes. El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, ordenó además mantener el secreto de sumario hasta ese día. La medida busca preservar las actuaciones mientras avanzan las nuevas medidas en la causa.

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Qué se sabe de la investigación

La causa tiene a varios acusados por el triple homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, además de otros agravantes vinculados con la participación de varias personas y la violencia de género. Entre los nombres que aparecen en el expediente está Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, señalado por los investigadores como una de las figuras centrales de la organización.

Según la acusación, Valverde Victoriano habría tenido un papel en distintas etapas del plan criminal. Los investigadores sostienen que participó en la planificación, la logística para captar y trasladar a las víctimas y el control del lugar donde fueron retenidas. También lo vinculan con el sometimiento de las jóvenes antes de los asesinatos.

Otro de los nombres que aparece en la investigación es Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor J”. El hombre había sido investigado en el expediente, pero luego recibió una falta de mérito y fue extraditado a Perú. Su situación es diferente a la de quienes permanecen acusados en la causa.

Cómo fue la noche del triple crimen

Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron vistas por última vez durante la noche del viernes 19 de septiembre de 2025. Cerca de la rotonda de La Tablada subieron a una camioneta Chevrolet blanca porque creían que iban a participar de una fiesta. Sin embargo, según la investigación, se trataba de una trampa.

Las jóvenes fueron llevadas hasta una casa ubicada en Chañar 702, donde, de acuerdo con la acusación, fueron sometidas a extrema violencia. Los investigadores sostienen que allí fueron golpeadas y mutiladas antes de ser asesinadas. Los cuerpos fueron encontrados el 24 de septiembre enterrados en un pozo ubicado en el patio trasero del inmueble.

"Pequeño J" dijo que conocía a las víctimas de la masacre, contó cómo se fugó y pidió perdón

La principal hipótesis sobre el móvil apunta a un robo previo de droga. Según la acusación formal, la organización habría armado una falsa fiesta para atraer a las jóvenes y luego exigirles la devolución de cocaína. Ese episodio es uno de los elementos centrales de la investigación sobre cómo se planificó el crimen.

Cuándo declararán los nuevos detenidos

Los cuatro sospechosos deberán presentarse ante la Justicia el lunes para prestar declaración indagatoria. Hasta entonces, el juez Jorge Rodríguez dispuso el secreto de sumario. La medida alcanza a las actuaciones vinculadas con los nuevos procedimientos.

LB