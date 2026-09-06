Un avión de carga se estrelló en el aeropuerto de Miami: al menos cinco muertos y vuelos cancelados

Un avión de carga Boeing 767 se estrelló este domingo durante las maniobras de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami, dejando al menos cinco muerto y vuelos cancelados. La aeronave, operada por la firma 21 Air por la empresa Amazon, salió desde San Juan de Puerto Rico.

El violento choque derivó en un fuego voraz que consumió parte de la estructura y obligó a la suspensión inmediata de todas las salidas y arribos en la zona. La tragedia se desencadenó cuando la unidad perdió el control en la fase final de su trayecto, saliéndose de la cinta de asfalto y atravesando los límites perimetrales del predio.

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De acuerdo a los registros, el transporte cruzó la Avenida 67 Noroeste fuera de la pista de carreteo. En su descontrolada carrera, impactó contra varios vehículos particulares que transitaban por las cercanías antes de quedar detenido envuelto en humo.

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