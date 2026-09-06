Zelenski proyecta que la guerra continuará durante el invierno, tras reunirse con emisarios de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que la guerra con Rusia se alargará durante otro invierno. El comentario se produjo luego de reunirse con los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en Kiev.

El mandatario realizó estas declaraciones después de que el emisario estadounidense Witkoff instara a Rusia y a Ucrania a realizar "concesiones" para encontrar una solución a la guerra.

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"Ambas partes deberán hacer concesiones y reducir sus diferencias, y creemos que contamos con los elementos necesarios para lograrlo", afirmó durante una conferencia de prensa tras sus primeras conversaciones en Kiev. Por su parte, el presidente ucraniano valoró positivamente las conversaciones, pese a su pronóstico sobre la duración del conflicto.

"Esperamos mucho poder llegar a acuerdos con nuestros socios estadounidenses, y contamos con el apoyo de nuestros socios europeos. Los equipos hoy tienen una valoración positiva de nuestras perspectivas futuras", señaló ante los periodistas.

Witkoff, un empresario cercano al presidente estadounidense Donald Trump, y Kushner, yerno del republicano, viajaron por primera vez a Kiev como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para terminar con la guerra. "Estamos muy animados y deseamos continuar con ellas el tiempo que haga falta", afirmaron, según AFP.

Zelenski con Witkoff y Kushner

Desde que empezaron a ejercer como mediadores del conflicto, Witkoff y Kushner visitaron Moscú ocho veces. A su vez, Trump prometió en su campaña electoral que pondría fin al conflicto, pero desde entonces no prosperaron ningunas de las rondas de negociaciones.

Previo a la reunión en Kiev, los corresponsables mantuvieron una conversación de tres horas con el presidente ruso Vladimir Putin. El asesor del Kremlin Yuri Ushakov calificó la reunión de "constructiva, extremadamente franca y basada en la confianza".

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Sin embargo, los esfuerzos de paz se mantienen estancados, en parte debido a la guerra de Washington con Irán, mientras que Moscú y Kiev intensificaron los ataques de largo alcance. Es así que en la noche del sábado, el Kremlin atacó Ucrania con 108 drones y misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Por su parte, el ejército ruso afirmó haber neutralizado 258 drones ucranianos lanzados contra Rusia durante la noche. Los ataques en la madrugada del domingo dejaron tres heridos, según autoridades locales, mientras que un hombre murió.