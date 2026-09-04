RDC: Trump volverá a viajar en el Boeing 747 que recibió de Qatar pese a las dudas sobre su seguridad

Donald Trump planea volver a utilizar el lujoso Boeing 747 que recibió como regalo de Qatar, pese a que el avión todavía no cuenta con todas las modificaciones de seguridad que fueron sugeridas por organismos estadounidenses. El mandatario prepara además un viaje a Irlanda para participar del Irish Open, un torneo de golf que se disputará en un club vinculado con Trump.

Durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de Estados Unidos Norman Powell explicó que Trump busca utilizar el avión durante sus próximos viajes internacionales y actividades oficiales. La situación se produce mientras continúa demorada la construcción de los nuevos aviones presidenciales encargados a Boeing.

Trump volverá a viajar en el avión de Qatar

Trump tiene previsto realizar la próxima semana un nuevo viaje al exterior, esta vez con destino a Irlanda, donde participará del Irish Open. Según Powell, el presidente estadounidense podría mantener además algunas reuniones oficiales durante su estadía, aunque el principal motivo del viaje será su participación en el evento deportivo.

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El mandatario estaría dispuesto a utilizar nuevamente el Boeing 747 que recibió de Qatar. "Trump quiere usar este mismo avión para hacer todas las visitas que tiene que hacer pronto", señaló Powell al describir sus planes para las próximas semanas.

El avión se convirtió en una pieza relevante de la agenda presidencial debido a sus características y al retraso de los nuevos aviones destinados a reemplazar a la actual flota presidencial.

El Boeing 747 todavía necesita modificaciones de seguridad

El avión recibido por Trump es un Boeing 747 con un equipamiento interior de lujo, pero todavía debe atravesar modificaciones antes de alcanzar los estándares de seguridad de una aeronave presidencial estadounidense.

Powell señaló que están previstos arreglos mecánicos y sistemas de seguridad, entre ellos elementos vinculados con la protección antimisiles. "No le han hecho todavía los arreglos de seguridad que ha sugerido el servicio secreto y otros organismos de seguridad", indicó.

La información disponible sobre los sistemas de protección de los aviones presidenciales estadounidenses es limitada. La Casa Blanca y el Pentágono no difunden públicamente los detalles de esos dispositivos.

Los nuevos aviones presidenciales todavía están demorados

La continuidad del Boeing recibido de Qatar está relacionada con las demoras en la fabricación de los nuevos aviones presidenciales estadounidenses. Según Powell, el pedido a Boeing fue realizado en 2017 y contempla dos aeronaves nuevas con equipamiento actualizado.

Sin embargo, el proceso de construcción lleva más tiempo del previsto. "No se cree que estén listos hasta el final del mandato de Trump, que sería cuando termine en enero de 2029", sostuvo el corresponsal.

Ante ese escenario, el avión recibido de Qatar adquiere una utilidad adicional para el mandatario, que busca disponer de una aeronave de mayor comodidad mientras espera la renovación de la flota presidencial.

El regalo de Qatar y la explicación sobre su llegada

Powell calificó como "un hecho insólito" el regalo realizado por la familia real y el Gobierno de Qatar. Según el corresponsal, la entrega se produjo en un contexto marcado por la demora de los nuevos aviones presidenciales.

"Al parecer ha sido para calmar la ansiedad que tenía Trump", afirmó Powell al referirse al motivo que, según su interpretación, podría explicar la decisión de Qatar de entregarle el Boeing 747.

El avión se destaca especialmente por su interior, aunque todavía necesita incorporar modificaciones vinculadas con la seguridad para ser utilizado como una aeronave presidencial plenamente equipada.

La seguridad de los aviones presidenciales es un aspecto clave

Los aviones presidenciales estadounidenses cuentan con equipamiento de seguridad especializado, cuya existencia quedó expuesta durante anteriores viajes internacionales de Trump. Powell recordó que durante un viaje a Turquía el mandatario debió cambiar de avión debido a amenazas provenientes de Irán.

En ese contexto, el corresponsal remarcó que las capacidades defensivas específicas de las aeronaves presidenciales se mantienen bajo reserva. "No se conocen los detalles porque la Casa Blanca y el Pentágono tampoco revelan detalles de qué elementos de seguridad tiene el avión presidencial estadounidense", señaló.