Estudiar en España: en Ronda de Corresponsales explicaron cuánto cuestan las carreras y los másters

Estudiar una carrera universitaria en España puede representar una inversión de decenas de miles de euros y, en determinadas profesiones, el costo aumenta si se suma un máster. El acceso a la educación superior también presenta distintas barreras, desde los requisitos para ingresar a una universidad pública hasta la necesidad de recurrir a instituciones privadas.

Durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal de España Marcelo Molina detalló cuánto puede costar una carrera y cómo funcionan los créditos destinados a financiar los estudios. También señaló que, para determinados sectores del mercado laboral, completar una carrera de grado puede no ser suficiente.

El acceso a la universidad pública es exigente

Molina señaló que las dificultades económicas pueden comenzar incluso antes de llegar a la universidad. Según explicó, terminar el bachillerato tampoco resulta igual de accesible para todos, especialmente cuando se recurre a instituciones privadas.

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Una vez completada esa etapa, el ingreso a la universidad pública requiere atravesar un examen que el corresponsal describió como riguroso y exigente. Los resultados obtenidos y los promedios alcanzados condicionan las posibilidades de estudiar determinadas carreras y en determinadas instituciones.

En ese contexto, "La mayoría de la gente estudia lo que puede y donde puede", sostuvo Molina. La alternativa para quienes no logran acceder a la opción pública suele ser recurrir a una universidad privada, con costos significativamente mayores.

Créditos de hasta 80.000 euros para financiar los estudios

Frente al costo de la educación superior, los bancos ofrecen créditos universitarios destinados a financiar los estudios. Según Molina, estos préstamos pueden alcanzar los 80.000 euros y comenzar a pagarse una vez que el estudiante se recibe y consigue trabajo.

El acceso a ese financiamiento, sin embargo, requiere cumplir determinadas condiciones. Los bancos pueden exigir avales, que habitualmente son los padres del estudiante, además de un historial financiero sólido que respalde la operación.

El esquema puede incluir períodos de gracia de varios años y vincular el ingreso futuro del estudiante con la devolución del préstamo. "Te van a dar años de gracia, que pueden ser hasta 10 años de gracia, pero claro, después hay que pagarlo", señaló Molina.

Cuánto cuesta estudiar Medicina, Veterinaria e Ingeniería

El costo final depende de la carrera elegida y de la institución. Molina señaló que estudiar Medicina puede demandar entre 15.000 y 25.000 euros por año, mientras que la carrera tiene una duración aproximada de seis años.

En el caso de Odontología, mencionó una duración de cinco años, mientras que Veterinaria puede costar entre 12.000 y 15.000 euros. Para Ingeniería y Arquitectura, el valor indicado se ubica entre 9.000 y 14.000 euros.

Tomando como referencia el costo anual y la duración de algunas de las carreras, Molina estimó que completar determinados estudios puede implicar una inversión superior a los 100.000 euros.

El máster suma otro costo a la formación

El gasto educativo no necesariamente termina con la obtención de un título universitario de grado. Según Molina, en determinadas áreas del mercado laboral se exige una formación adicional y el máster se convierte en un paso relevante para acceder a determinados puestos.

La oferta de másters en universidades públicas es limitada y también implica un costo. En las instituciones privadas, donde según el corresponsal termina realizándolos más de la mitad de los estudiantes, los valores pueden ser considerablemente mayores.

"Pueden valer entre 30 mil y 90 mil euros", afirmó Molina al referirse al costo de los másters privados. Ese desembolso se suma al que ya implicó completar la carrera universitaria.

Un título de grado puede no alcanzar para el mercado laboral

El corresponsal señaló que la obtención del título universitario no garantiza por sí sola el acceso al empleo buscado. En determinadas áreas, la formación de posgrado se convirtió en una condición habitual para mejorar las posibilidades laborales.

"Realmente no es fácil tener un título universitario con un máster, que es lo que te habilita, casi con seguridad en algunos lados, a conseguir un trabajo más o menos digno", sostuvo Molina.

La formación puede extenderse todavía más en aquellos casos donde se exige un doctorado, instancia que se realiza después del máster y que, según el corresponsal, implica un costo todavía mayor.

Las oposiciones, otra alternativa para acceder al empleo público

El camino hacia el empleo público presenta además un sistema específico de acceso mediante oposiciones. El proceso requiere preparación y, según Molina, los cursos destinados a rendir estos exámenes también implican un gasto.

La contracara es la estabilidad que puede ofrecer un puesto público una vez superadas las instancias correspondientes. "Te van a dar una estabilidad en salario y en cobro hasta que te mueras", resumió el corresponsal al referirse a esa alternativa laboral.