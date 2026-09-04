En Ronda de Corresponsales analizaron el impacto bursátil de las medidas de Milei sobre Malvinas

Las nuevas medidas impulsadas por el Gobierno argentino en relación con la cuestión Malvinas tuvieron una rápida repercusión en los mercados vinculados con la explotación de hidrocarburos en las islas. En ese contexto, algunas de las principales compañías involucradas registraron fuertes caídas en sus cotizaciones bursátiles.

En Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Marcelo Justo, corresponsal de Reino Unido, analizó la reacción de los mercados y las posibles consecuencias políticas y diplomáticas del escenario abierto tras el discurso de Javier Milei por cadena nacional.

Fuerte impacto bursátil sobre las petroleras vinculadas a Malvinas

Justo señaló que la reacción de los mercados suele ser más inmediata que la de los gobiernos frente a este tipo de acontecimientos. "Los mercados inmediatamente saltan y lo que hubo son caídas", sostuvo durante el segmento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre los casos mencionados aparece Navitas Petroleum, compañía israelí que controla el 65% del proyecto de explotación ubicado en la cuenca norte de las islas. Según lo señalado durante la conversación, sus acciones en la Bolsa de Tel Aviv registraron una baja del 4,5%.

En Londres, en tanto, las acciones de Rockhopper Exploration, vinculada al restante 35% del proyecto, sufrieron una caída del 15%. También registró una baja del 15% Borders & Southern, otra compañía con operaciones en las islas.

El resultado fue un fuerte impacto sobre las empresas relacionadas con la explotación petrolera. "Hubo un impacto bursátil muy fuerte sobre estas empresas", remarcó Justo.

La reacción de los mercados y el futuro de las sanciones

El corresponsal planteó que ahora habrá que observar si el comportamiento de las acciones puede generar algún efecto sobre el desarrollo de la disputa. La evolución bursátil de estas compañías podría convertirse en otro elemento a considerar dentro del escenario abierto por las medidas argentinas.

En particular, Justo puso el foco en la posibilidad de que la posición adoptada por las compañías tenga alguna derivación política para el Gobierno argentino. "Habrá que ver si este impacto bursátil que tienen los valores de las acciones de esas empresas puede tener algún tipo de influencia en cómo sigue esta película", señaló.

La incertidumbre por el escenario internacional

Más allá de la reacción de los mercados, el escenario también queda atravesado por las próximas definiciones diplomáticas. Justo mencionó la posibilidad de que la cuestión vuelva a ocupar un lugar en el ámbito de las Naciones Unidas, donde podría mantenerse la línea discursiva planteada por Milei.

A esto se suma la posición que eventualmente adopte Estados Unidos. Según el análisis realizado durante la conversación, cualquier declaración del presidente Donald Trump podría introducir un nuevo factor de incertidumbre en el escenario internacional.

"Hay también un nivel de incertidumbre fuerte sobre eso", resumió Justo al referirse a las posibles definiciones de Washington.

El vínculo con Israel y el posible costo político

Otro de los puntos abordados fue la situación de Navitas Petroleum, compañía israelí que posee la participación mayoritaria en el proyecto petrolero de la cuenca norte de las islas y que, según lo señalado en el segmento, rechazó las sanciones impulsadas por el Gobierno argentino.

Justo planteó que esa situación podría generar una contradicción política para Milei debido a la relación que mantiene su administración con Israel. El corresponsal recordó que Israel y Estados Unidos aparecen entre los principales aliados internacionales del Gobierno argentino.

"Si la compañía que precisamente tiene todos estos intereses en la cuenca norte de las Islas Malvinas rechaza lo que Milei está impulsando, bueno, eso debería llevar a un paso siguiente", sostuvo.

En ese sentido, consideró que una eventual tensión diplomática podría tener consecuencias políticas para el Gobierno. "Puede tener algún costo político para Milei", afirmó durante la conversación.

La posición británica sobre las Islas Malvinas

Frente a este escenario, la posición del Reino Unido no mostraría cambios sustanciales. Justo señaló que Londres mantiene el argumento basado en la autodeterminación de los isleños y que no prevé modificar su postura mientras estos quieran continuar siendo británicos.

"Los británicos van a seguir con exactamente la misma posición que han tenido hasta ahora", sostuvo el corresponsal de Reino Unido.

Según su explicación, el planteo británico parte de que los isleños decidan su futuro político. Bajo esa premisa, mientras los habitantes de las islas mantengan su voluntad de pertenecer al Reino Unido, Londres no tendría incentivos para modificar su posición.

Una disputa que puede prolongarse durante décadas

Justo también comparó la situación de Malvinas con otro conflicto territorial que involucra al Reino Unido: Gibraltar. Señaló que allí existe una disputa que se mantiene desde hace más de 300 años y que periódicamente aparecen posibilidades de abrir canales diplomáticos que finalmente no prosperan.

"En general, esta situación, yo tengo la sensación de que se eterniza", planteó. Para graficar esa dinámica, mencionó el caso del Peñón y la aparición recurrente de iniciativas diplomáticas que parecen abrir una salida, pero terminan diluyéndose.