Islas Malvinas: Cómo reaccionaron los medios de Inglaterra a la cadena nacional de Milei

El discurso de Javier Milei por cadena nacional sobre las Islas Malvinas tuvo una fuerte repercusión en los medios británicos, con interpretaciones que fueron desde escenarios de confrontación militar hasta análisis vinculados con la situación política argentina. Desde Reino Unido, el periodista Marcelo Justo explicó en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, que la cobertura estuvo marcada por fuertes diferencias entre los tabloides y los medios de perfil más analítico.

“Habría que dividir entre la cobertura sensacionalista, que es muy fuerte acá, y la cobertura más ponderada”, señaló Justo. Según relató, uno de los casos que más lo sorprendió fue el de Sky News, donde un programa llegó a abrir su análisis preguntándose si “Argentina va a invadir las islas nuevamente”.

Las interpretaciones más alarmistas en los medios británicos

Justo describió esa lectura como “absolutamente épica” y explicó que el programa incluso terminó planteando si las Fuerzas Armadas británicas tendrían actualmente capacidad suficiente para enfrentar a las argentinas.

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Durante esa cobertura también aparecieron referencias al petróleo, a Donald Trump y a la situación geopolítica. Sin embargo, según el corresponsal, la discusión terminó girando nuevamente hacia el poder militar británico y la defensa de las islas.

“Se preguntaban si las Fuerzas Armadas del Reino Unido tenían hoy suficiente poder de disuasión para enfrentar a las Fuerzas Armadas de Argentina”, relató Justo al describir el enfoque de aquella transmisión.

Los tabloides utilizaron el discurso contra el laborismo

Otra parte de la prensa interpretó las palabras de Milei en clave de política interna británica. Justo explicó que muchos tabloides tienen una orientación conservadora y aprovecharon las críticas del Presidente argentino para cuestionar al gobierno laborista.

Milei había mencionado problemas económicos, sociales y migratorios en Reino Unido. Según Justo, esos fragmentos fueron especialmente destacados por medios opositores al actual Ejecutivo británico.

El periodista mencionó particularmente al Daily Telegraph, cuyo enfoque resumió de la siguiente manera: “Argentina va a prevalecer sobre una decadente Gran Bretaña”. Justo aclaró que el diario presentaba esa afirmación como una declaración de Milei.

BBC y The Guardian pusieron el foco en Argentina

Para el corresponsal, los análisis más equilibrados aparecieron en medios como BBC, The Independent y The Guardian. En esos casos, el discurso fue interpretado también en relación con la situación política y económica argentina.

Según Justo, la BBC puso el foco en la popularidad presidencial y sostuvo que “la popularidad de Milei está cayendo en picada”. El periodista presentó esa frase como una cita del análisis del medio británico.

The Guardian, por su parte, habría analizado el vínculo entre Donald Trump, Milei y el gobierno laborista británico, además de señalar que el renovado énfasis presidencial sobre Malvinas sería relativamente reciente.

El lema sobre Malvinas también llamó la atención

Justo destacó que varios medios británicos repararon en la frase “Las Malvinas son argentinas”, utilizada por Milei durante su mensaje. Durante el programa también se habló de la aparición de ese lema en banderas, camisetas y otros elementos vinculados con actos recientes.

El corresponsal sostuvo que la reacción británica demuestra que el discurso fue leído desde claves muy diferentes. Mientras algunos medios imaginaron un escenario de confrontación, otros lo utilizaron para discutir la política británica o para analizar la situación interna del propio Gobierno argentino.