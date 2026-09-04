RDI: En Argentina solo 50 de cada 100 alumnos terminan la primaria con los aprendizajes esperados

Solo 50 de cada 100 estudiantes argentinos que comenzaron primer grado en 2020 llegaron a sexto en 2025 en tiempo y forma y con los conocimientos básicos esperados en matemática y lengua. La periodista Sol Clemente analizó los resultados de un informe educativo elaborado por la organización Argentinos por la Educación y destacó que, aunque mejoró la permanencia en las aulas, continúan existiendo fuertes dificultades de aprendizaje.

“Solo la mitad de los estudiantes terminan la primaria en tiempo y forma”, explicó Clemente en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. Al mismo tiempo, destacó un dato positivo: “El 94% de los estudiantes que entraron en ese momento a primer grado llegaron a sexto grado sin repetir ni abandonar”.

Más alumnos permanecen dentro del sistema educativo

La mejora en la permanencia escolar aparece como uno de los principales avances. Según explicó la periodista, en períodos anteriores el porcentaje de alumnos que lograba completar la primaria sin abandonar era menor.

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“Antes había más deserción, ahora el 94% llega a terminarlo. El tema es con qué conocimientos”, sostuvo. El problema se traslada entonces desde la asistencia hacia la calidad de los aprendizajes que los alumnos adquieren durante esos seis años.

Clemente señaló que los resultados se mantienen relativamente estables desde hace varios años, con porcentajes que oscilan aproximadamente entre el 45% y el 50%. “Es muy leve lo que va subiendo y bajando en cada año”, explicó.

Matemática concentra las mayores dificultades

Entre las áreas evaluadas, matemática continúa mostrando los problemas más importantes. “Dentro de esas dos, la que más dificultades tiene es matemática y eso sí es algo que se viene repitiendo”, afirmó Clemente.

La periodista destacó que mejorar la infraestructura o conseguir que los alumnos asistan regularmente no resulta suficiente si no existe una estrategia pedagógica capaz de fortalecer los aprendizajes. “Solo la infraestructura de la escuela y que vayan no alcanza”, planteó al resumir uno de los principales desafíos señalados en el análisis.

También mencionó la necesidad de incorporar más recursos, estrategias didácticas y mejores condiciones para los vínculos dentro del ámbito escolar.

Las diferencias entre las provincias

Los datos muestran además importantes contrastes territoriales. Según explicó Clemente, CABA alcanza un 67% de alumnos que llegan a sexto grado con los conocimientos esperados, mientras Córdoba registra un 61% y La Pampa un 54%.

En el otro extremo aparecen Chaco con 33%, Santiago del Estero con 38% y Misiones con 39%. El promedio nacional se ubica en el 50%.

La periodista también destacó los resultados de Jujuy y Formosa, que aparecen por encima del promedio nacional en primaria pese a que suelen presentar otros indicadores educativos complejos.

El desafío de transformar asistencia en aprendizaje

Clemente señaló que la alfabetización continúa siendo una problemática que atraviesa distintas gestiones y provincias. Recordó campañas en las que los gobiernos provinciales asumieron compromisos educativos, aunque advirtió que muchas veces los resultados concretos no acompañaron esos anuncios.

“Las provincias se comprometen todos los años. Dicen sí, firmamos este papelito, se sube la foto con el papelito y después los chicos no entienden lo que leen”, sostuvo.

Para la periodista, Argentina atraviesa actualmente “un buen momento de permanencia”, porque más alumnos continúan asistiendo a la escuela. El desafío pendiente es otro: que la escuela no sea solamente un espacio donde los chicos permanezcan durante varias horas, sino un lugar donde efectivamente adquieran los conocimientos necesarios para continuar su trayectoria educativa.