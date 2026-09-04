En Ronda de Corresponsales analizaron qué impacto tendría una eventual victoria de Flávio Bolsonaro sobre Milei

El respaldo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro abrió una nueva discusión sobre el escenario político de Brasil y el lugar que podría ocupar el presidente argentino dentro de la derecha sudamericana. Una eventual victoria del dirigente brasileño modificaría, según el planteo realizado durante el segmento, el mapa de alianzas de la región.

Durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman analizó esta posibilidad y remarcó que el proceso electoral brasileño todavía presenta múltiples incógnitas. Aunque consideró que la hipótesis planteada tiene sentido, advirtió que no se puede anticipar quién gobernará Brasil ni cómo quedará configurado el escenario político.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro y el escenario regional

La discusión parte del apoyo público de Milei a Flávio Bolsonaro, una posición que, según lo planteado durante el segmento, puede generar un escenario particular para el Gobierno argentino si el dirigente brasileño consigue imponerse electoralmente.

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La hipótesis planteada es que una eventual llegada de Flávio Bolsonaro al Gobierno brasileño podría convertir a Brasil en un socio central de Estados Unidos y alterar el equilibrio de liderazgos dentro del espacio político que Milei busca representar en América del Sur.

Gosman consideró que la especulación tiene fundamentos, aunque insistió en que todavía no existe certeza sobre el resultado electoral. "Es una especulación que tendría sentido, pero te diría que no lo sacaría a Milei del escenario", sostuvo.

La incógnita sobre quién gobernaría Brasil

Uno de los puntos centrales del intercambio fue la dificultad para proyectar cómo funcionaría un eventual Gobierno encabezado formalmente por Flávio Bolsonaro. Gosman señaló que el candidato no necesariamente concentraría todo el poder político de la familia.

"Si sube Flávio Bolsonaro, no va a ser Flávio que gobierne", planteó la corresponsal. La afirmación abrió la posibilidad de pensar en el peso que podría mantener Jair Bolsonaro dentro de un eventual nuevo esquema de poder.

En ese sentido, durante el diálogo se recuperó una vieja fórmula política para describir esa eventual distribución: "Flávio al Gobierno y Jair al poder".

Lula mantiene un peso decisivo en el escenario electoral

Gosman también puso el foco en la fortaleza electoral de Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente en el nordeste brasileño. Según señaló, esa región constituye un territorio de fuerte respaldo para el actual presidente.

Durante el intercambio se mencionaron porcentajes de apoyo atribuidos a Flávio Bolsonaro y Lula, aunque el transcript no precisa con claridad a qué medición o indicador corresponden esos números. Por ese motivo, el dato no permite establecer una comparación electoral precisa.

La corresponsal remarcó que el peso demográfico del nordeste es un factor que debe ser considerado al evaluar las posibilidades de cada espacio político. "Hay que ver cómo se da todo este proceso electoral", sostuvo.

Una disputa por el liderazgo de la derecha sudamericana

El escenario plantea además una cuestión estratégica para Milei. El presidente argentino busca proyectarse como una referencia política de la derecha regional y ya impulsó encuentros con mandatarios que comparten posiciones ideológicas.

La eventual victoria de un Bolsonaro podría modificar esa ecuación debido al peso específico de Brasil en América del Sur. En el segmento se planteó que el país podría convertirse en un socio prioritario de Estados Unidos, lo que generaría una nueva competencia por el liderazgo regional.

Gosman, sin embargo, pidió mantener la hipótesis dentro del terreno de la especulación. "Insisto, es una mera especulación. No estoy diciendo que va a ganar Bolsonaro", aclaró.

El papel de Donald Trump en el escenario

La discusión también incorporó el vínculo entre Donald Trump y Jair Bolsonaro. El respaldo del mandatario estadounidense al expresidente brasileño constituye, según el planteo realizado, otro elemento que podría incidir en la configuración de las alianzas políticas regionales.

La hipótesis desarrollada durante el segmento parte de que Milei está respaldando a una figura que podría terminar compitiendo por un espacio de liderazgo similar al que busca ocupar el presidente argentino.

"Este hombre está favoreciendo a quien puede ser su, no digo rival, pero puede ser alguien que compita con él justamente en liderazgo", planteó el conductor durante el intercambio, al resumir el dilema.

Para Gosman, se trata de un escenario abierto y complejo, en el que todavía resulta prematuro anticipar las consecuencias políticas de una eventual victoria de Flávio Bolsonaro. "Es muy complejo", resumió la corresponsal.