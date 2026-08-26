RDC: investigan a un grupo vinculado a la extrema derecha que planeaba atentados antes de las elecciones en Brasil

En una nueva jornada de Ronda de Corresponsales, la analista, Eleonora Gosman, se refirió a que un grupo vinculado a la extrema derecha y activo en la llamada dark web habría planificado atentados en Brasil antes de las elecciones, con posibles ataques contra edificios públicos y lugares donde se desarrollarán debates electorales.

Eleonora Gosman explicó que el caso fue descubierto por la Policía Federal de Brasil y el Laboratorio de Operaciones Cibernéticas, dependiente del Ministerio de Justicia: “El tema es que ellos además, con la ayuda del Laboratorio de Operaciones Cibernéticas, es un laboratorio que depende del Ministerio de Justicia y que justamente se encarga de seguir minuto a minuto este tipo de situaciones en la web”.

Cuántas personas están involucradas en la causa

La investigación permitió identificar a más de 600 brasileños vinculados a la actividad del grupo en cinco estados: Santa Catarina, Paraná, San Pablo, Pernambuco y Río Grande del Sur. Sin embargo, el núcleo operativo era mucho más reducido. “Pero el eje núcleo era un núcleo de apenas 46 personas y trabajaban en la web”, planteó.

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Según desarrolló, ese grupo utilizaba espacios ocultos de internet a los que no se accede mediante navegadores convencionales. Allí se habrían organizado acciones para fabricar explosivos y planificar posibles ataques: “Estaban maquinando construir explosivos, o sea, fabricar explosivos, no es tan difícil fabricar explosivos, digamos que es una cosa que de alguna manera hay acceso a los químicos, a los productos químicos necesarios para eso”.

Además, los investigadores encontraron mapas de la zona central de Brasilia. El objetivo habría sido atacar edificios institucionales. “También contaban con mapas de la región central de Brasilia”, describió Gosman en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Asimismo, vinculó estos planes con el antecedente del 8 de enero de 2023, cuando miles de manifestantes irrumpieron en edificios de los poderes públicos brasileños: “Esto es muy preocupante, porque realmente te das cuenta que esto no desapareció con la experiencia que hubo el 8 de enero del 23”.

La policía de Brasil puso acción un protocolo ante lo sucedido

También destacó que las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos y secuestraron dispositivos electrónicos, aunque todavía no se produjeron detenciones. “Lo que hizo la policía no detuvo a aquellos a los que está investigando, es curioso eso, que no los haya detenido”, expresó.

Uno de los aspectos más sensibles de la investigación es que los atentados podrían haber tenido como escenario los debates electorales del balotaje: “Los atentados preveían, por ejemplo, esto que estábamos comentando, que era poner bombas en la sala de TV donde estuvieran debatiendo en el segundo turno, Flavio Bolsonaro y Lula da Silva”.

Las autoridades identificaron las características del grupo que planeaba los atentados

La analista confirmó que no se trataría simplemente de individuos aislados, sino de un grupo identificado por los investigadores. “Es un grupo en sí mismo, sí, se conoce ese grupo”, resaltó.

Además, describió su orientación ideológica: “Un grupo, además, nazi, o sea, tiene los símbolos, incluso hay una página donde lo tienen, una foto de Hitler”.

Sin embargo, aclaró que no se identifican específicamente con el bolsonarismo ni con el lulismo. “No son ni bolsonaristas, ni lulistas, ni nada de todo eso”, destacó.