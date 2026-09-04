RDC: por qué Argentina está entre los países con mayor capacidad de resistencia ante catástrofes

Argentina aparece entre los países con mejores condiciones para resistir escenarios de catástrofes climáticas y globales, de acuerdo con el estudio comentado por la corresponsal de Brasil Eleonora Gosman. La extensión territorial, la diversidad climática y la capacidad de producir alimentos son algunos de los factores que favorecen al país.

Durante Ronda de Corresponsales, por +Perfil, Gosman señaló que Australia ocupa el primer lugar entre los países con mayor capacidad de resistencia, mientras que Argentina también reúne varias de las condiciones consideradas relevantes. Sin embargo, remarcó que las ventajas no implican una autosuficiencia absoluta frente a un escenario extremo.

Argentina aparece entre los países con mayor capacidad de resistencia

El análisis presentado durante el segmento contempla escenarios que van más allá del cambio climático habitual e incluye posibles catástrofes globales. Entre los eventos mencionados aparecen una explosión nuclear capaz de generar un invierno nuclear, el impacto de un asteroide y amenazas de carácter biológico.

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En ese contexto, Gosman ubicó a Argentina entre los países que cuentan con mejores condiciones para afrontar situaciones de ese tipo. "Es un territorio muy amplio, tiene un clima diverso, una gran capacidad de producción de alimentos", señaló.

La disponibilidad de tierras productivas y la diversidad de regiones climáticas aparecen como ventajas relevantes para sostener la producción en un escenario de alteraciones severas.

Australia, el país mejor posicionado

Según el estudio citado por Gosman, Australia es el país con mayor capacidad para resistir una catástrofe global. Su ubicación geográfica, su extensión territorial y su diversidad climática son algunos de los elementos que explicarían esa posición.

La producción de alimentos constituye otro factor determinante. La distancia geográfica respecto de otros grandes centros poblacionales también aparece como una ventaja en determinados escenarios extremos.

Sin embargo, Australia tampoco sería completamente independiente. "Tampoco es autosuficiente, depende de importación de combustible, de medicamentos, fertilizantes y otras cosas", advirtió Gosman.

La producción de alimentos como factor estratégico

En el caso argentino, uno de los principales activos mencionados es su capacidad agroalimentaria. La producción de granos y la disponibilidad de distintos tipos de clima permitirían sostener una variedad de actividades productivas.

"Tiene una gran producción de granos", destacó Gosman al referirse a una de las características que favorecen a la Argentina. La combinación de territorio, recursos naturales y producción de alimentos aparece así como un elemento central del análisis.

La corresponsal también planteó que estas condiciones pueden explicar por qué Argentina aparece como un territorio atractivo para quienes buscan refugio frente a escenarios extremos. El comentario fue realizado al mencionar incluso el interés de personas de grandes patrimonios por estos países.

Estados Unidos también presenta ventajas, pero con limitaciones

Otro de los países mencionados por Gosman fue Estados Unidos, que cuenta con una infraestructura sanitaria desarrollada y una importante capacidad de producción de energía eléctrica.

El país, sin embargo, presenta otras características que podrían jugar en contra en determinados escenarios. La evaluación depende de múltiples variables y no existe un territorio completamente protegido frente a todas las amenazas consideradas por el estudio.

En esa línea, Gosman remarcó que las condiciones favorables de un país no significan que pueda enfrentar de manera aislada cualquier tipo de catástrofe.

Por qué Brasil no aparece entre los países mejor posicionados

Brasil no figura dentro de la lista mencionada durante el segmento. Para Gosman, una de las razones está vinculada con los efectos que ya experimenta el país a partir de eventos climáticos extremos.

"Ya es un país que es víctima de los cambios climáticos", sostuvo la corresponsal. En distintas regiones brasileñas se registran episodios de inundaciones y períodos posteriores de sequía, una combinación que genera dificultades para las actividades productivas.

Gosman también señaló una limitación relacionada con la disponibilidad de fertilizantes. Según indicó, Brasil todavía debe recurrir a importaciones de estos insumos, lo que reduce su nivel de independencia para sostener la producción agrícola.

Ningún país puede aislarse completamente

Más allá de las diferencias entre los países analizados, el estudio plantea una conclusión que relativiza la idea de una supervivencia completamente individual. La disponibilidad de alimentos, energía, medicamentos y otros recursos depende también de cadenas de abastecimiento y relaciones con otros territorios.

"Me llamó mucho la atención este estudio y coincide, digamos, si uno hace un análisis personal, coincide con lo que dice el estudio ahora", señaló Gosman.

La conclusión que destacó la corresponsal sintetiza esa limitación: "Nadie se salva sola". La frase resume el carácter interdependiente de los países incluso en escenarios donde algunos presentan mayores ventajas geográficas, climáticas o productivas.