RDEco: la irregularidad crediticia se quintuplicó en un año

El debate sobre el costo del dinero quedó en el centro de la discusión financiera. Ramiro Tosi cuestionó el manejo de las tasas y sostuvo que “el Banco Central está moviendo las tasas, siempre más pensando en el dólar que pensando en el esquema monetario, el crédito, la captación de depósitos”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ramiro Tosi, Pilar Welfeelt y Alejandro Formento analizaron la relación entre las tasas reales, el costo de los préstamos y la captación de depósitos. El debate también abordó la volatilidad de las tasas mayoristas, el aumento de la mora y el impacto del endeudamiento sobre las familias.

El manejo de las tasas y la brecha financiera

Para el especialista, existe una contradicción entre el esquema monetario y el régimen cambiario: “El gobierno lo que te dice es: mi política monetaria es una política de agregados monetarios”, pero luego interviene cuando las tasas se disparan. Como ejemplo, recordó que la tasa de caución llegó al 180% en 2025.

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Pilar Welfeelt señaló que la tasa real de los depósitos también es un punto de preocupación: “Hoy tampoco con la anual está dando positiva”. Y agregó que será necesario observar “cómo se acomoda esta diferencia entre las tasas reales y las tasas activas y las tasas pasivas”.

La brecha entre lo que los bancos pagan por un plazo fijo y cobran por un préstamo fue planteada directamente a Alejandro Formento. Ramiro Tosi preguntó: “¿Por qué si yo voy a un banco me van a pagar por un plazo fijo 17, 18% y si va a sacar un préstamo personal, es muy raro que le cobren menos de 60?”.

Alejandro Formento respondió aclarando que hablaba específicamente desde el Banco Provincia y vinculó el nivel de las tasas con la volatilidad: “El sistema de tasa endógena que está usando el gobierno genera mucha volatilidad en las tasas mayoristas”.

Mora, sobreendeudamiento y el impacto de las tasas

El funcionario sostuvo que el deterioro de la cartera crediticia no puede analizarse sin mirar lo ocurrido durante 2025. “La irregularidad que hoy está en casi 13 puntos, se quintuplicó en el último año”, afirmó.

Según Alejandro Formento, hubo una relación entre el salto de las tasas y el deterioro posterior de la capacidad de pago: “Claramente hay una relación directa entre lo que fue el apretón monetario y la aceleración de las tasas y la situación de irregularidad actual”.

El problema, explicó, también está asociado a la situación de los hogares: “Se da el fenómeno de lo que pasó el año pasado que termina de alguna manera pegando en consecuencias actuales”.

Alejandro Formento remarcó además que los bancos enfrentan costos regulatorios y previsiones por pérdidas esperadas. “Por cada préstamo que un banco da, indefectiblemente hay un nivel de previsionamiento de ese préstamo”.

Sobre el escenario actual, sintetizó: “Hay mucha inestabilidad, mucha volatilidad en las tasas, producto de este modelo de tasa endógena”. Y advirtió sobre la necesidad de evitar un mayor deterioro: “Hay un contexto general de crecimiento y de dificultad de pago de las familias, que también es algo que hay que atender”.