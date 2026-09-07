Leasing: cómo financiarse a tasas del menos de 20%

El leasing gana terreno entre las empresas argentinas como alternativa de financiamiento. En este contexto, este medio se comunicó con Daniel Castro, tesorero de la Asociación Argentina del Leasing, quien explicó las ventajas impositivas, las tasas subsidiadas por las terminales automotrices y el potencial de crecimiento entre individuos.

El leasing atraviesa un período de fuerte crecimiento en Argentina, impulsado por las condiciones de financiamiento y las ventajas fiscales que ofrece frente a otras herramientas. Daniel Castro destacó una de sus principales características: “Yo creo que una de las principales ventajas es que permite financiar el 100% del valor del bien”.

Cuáles son las ventajas que ofrece el leasing

También remarcó los beneficios impositivos de la herramienta: “Además tiene toda una serie de ventajas a nivel impositivo, de deducciones impositivas, por ejemplo la deducción de impuestos a las ganancias de la totalidad del canon”.

Según explicó Castro, el esquema también permite distribuir el pago del IVA y presenta beneficios para determinados contribuyentes: “Hay muchas ventajas desde el punto de vista impositivo que hacen que el producto, inclusive a igual tasa nominal de interés, tenga una ventaja financiera real positiva”.

El mercado ofrece distintas alternativas de plazo y moneda. “Hay productos en pesos, hay productos en dólares, canon mensual, canon semestral, desde 36 meses, que por ahí es lo más típico, a 60 meses”, detalló.

Los subsidios resultan determinantes para favorecer el crecimiento del leasing

Uno de los factores que favorece el crecimiento del leasing es la participación de las terminales automotrices mediante productos subsidiados. En este sentido, el ejecutivo explicó: “En el caso de las terminales, sí, suele haber productos que tienen algún tipo de subsidio por parte de la terminal como para incentivar la venta de algunos productos específicos”. En esos casos, las condiciones pueden ser especialmente atractivas: “Y ahí sí, las tasas son en términos reales negativos en muchos casos”.

El avance de esta modalidad se refleja en los datos de cartera. Asimismo, señaló que, “cuando comparamos el segundo trimestre del 2026, desde 2026 contra el mismo periodo de 2025, vemos un crecimiento en la cartera de leasing de más del 32%”.