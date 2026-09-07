Reclamo por Malvinas: Quirno afirmó que no paró de atender llamados de empresas luego que Milei anunciara sanciones

El canciller Pablo Quirno defendió el conjunto de medidas que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional el jueves pasado para imponer sanciones a las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización de Argentina, señalando que la Casa Rosada busca “evitar que se haga explotación hidrocarburífera” en el archipiélago y avanzar lo más rápido posible con el proyecto de ley en el Congreso.

El funcionario habló en LN+ afirmó que luego del discurso del Presidente no paró de “atender llamados de empresas”. Tras esa afirmación, reconoció: “Esperamos que los países amigos nos apoyen”.

Islas Malvinas

El canciller negó que las declaraciones de Milei sobre Malvinas sean una jugada política pensada para levantar su imagen pública, porque, remarcó, al líder de La Libertad Avanza “le va perfectamente bien en las encuestas”, agregando que “el apoyo en la sociedad a estas medidas es extraordinario”.

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Como prueba de sus palabras, Quirno citó el apoyo que consiguieron del G6, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural Argentina (SRA), y sumó que la causa del Atlántico Sur es un "objetivo común a todos”.

Sobre la instrumentación legal del paquete soberano, el funcionario dijo que es natural que Cancillería sea la autoridad de aplicación al tratarse de un tema de política exterior.

Quirno además confirmó que el Poder Ejecutivo está terminando los detalles para mandar formalmente la iniciativa al ámbito parlamentario: “Estamos trabajando en la preparación de la nueva ley y esperamos poder presentarla en el Congreso lo antes posible”.

Y cerró prometiendo: “Argentina está en un camino de cambio profundo, la agenda sigue hacia adelante. Toda la perspectiva que tiene el país de acá en adelante es que vamos a estar cada día mejor, a pesar de los agoreros de siempre”, acusando a los bloques de la oposición de “intentar implantar malas noticias porque no tienen resultados”.

Pablo Quirno

Milei reunirá a su Gabinete este lunes para hablar de Malvinas y del Presupuesto

Este lunes, el presidente Javier Milei encabezará en la Casa Rosada una nueva reunión de Gabinete marcada por el seguimiento de las medidas sobre la cuestión Malvinas y la definición del Presupuesto 2027.

Una defensa preventiva de Milei

En ese encuentro, los ministros estudiarán los avances del reclamo por la soberanía de Malvinas, tras los anuncios realizados por el presidente en cadena nacional el jueves pasado.

El otro punto central de la agenda será el Presupuesto 2027, cuyo proyecto debe ser mandado al Congreso antes del 15 de septiembre. Esta propuesta mantendrá como premisa innegociable sostener el equilibrio fiscal.