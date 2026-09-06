El presidente Javier Milei tendrá una agenda cargada de actividades durante esta semana, que comenzará este lunes con una reunión de Gabinete en la Casa Rosada y continuará con encuentros con empresarios, funcionarios y dirigentes internacionales.

Entre las actividades previstas aparece un encuentro poco habitual: Milei y Karina Milei recibirán a Hela, una perra que integró el plantel de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) y que se retira después de participar en distintos procedimientos contra el narcotráfico.

Reunión de Gabinete y encuentros con empresas

La actividad oficial comenzará este lunes 7 de septiembre a las 10, cuando Milei encabezará una reunión de Gabinete. El encuentro se realizará en la Casa Rosada y será uno de los principales puntos políticos de la jornada.

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Dos horas después, a las 12, el Presidente recibirá a autoridades de DayOne Data, una empresa multinacional. Luego, a las 14, mantendrá una reunión con representantes de la compañía estadounidense de tecnología Tesla.

Pero la actividad más particular del día será a las 15. Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirán a Hela, una can que formó parte de los Detectores de Narcóticos de la PFA.

Hela, la perra que trabajó contra el narcotráfico

Hela se desempeñó en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná, donde intervino en numerosos procedimientos vinculados con la detección de drogas.

Después de varios años de servicio, la can se retirará de la fuerza. Por ese motivo, será recibida por el Presidente y Karina Milei en un encuentro previsto para este lunes por la tarde.

La actividad se destaca dentro de la agenda presidencial por tratarse de un reconocimiento a un animal que integró uno de los equipos especializados de la Policía Federal en tareas de prevención y detección del narcotráfico.

La jornada de Milei finalizará, en lo referido a las actividades destacadas de la agenda, con un encuentro a las 15.30 del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien participará de una reunión de directorio de YPF.

Encuentro con el canciller italiano y reunión política

El martes 8 de septiembre, Milei recibirá a las 11 al vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

El funcionario italiano llegará a la Argentina en el marco de una agenda bilateral que incluirá temas de interés para ambos países. El encuentro con Milei será una de las principales actividades internacionales previstas para esta semana.

Una defensa preventiva de Milei

A la misma hora está prevista una conferencia del vocero presidencial, Adrián Ravier. Por la tarde, a las 13, se realizará una nueva reunión de la Mesa Política del Gobierno.

Milei inaugurará un museo

El miércoles 9 de septiembre, el Presidente encabezará a las 11 la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”.

La actividad estará vinculada con uno de los cuerpos militares más emblemáticos de la Argentina, creado por José de San Martín en 1812.

Actividad de Diego Santilli

El jueves 10 de septiembre no figura una actividad presidencial destacada en la agenda informada. En cambio, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá una participación por la tarde en el AmCham AgriBusiness Forum 2026.

El funcionario estará a cargo del discurso de cierre del encuentro, organizado en torno de temas vinculados con el sector agroindustrial.

LB/AF