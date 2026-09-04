Cómo invertir según cada perfil: una especialista en inversiones repasó las principales opciones disponibles

La búsqueda de alternativas para proteger los ahorros frente a la inflación volvió a poner en primer plano la necesidad de diversificar las inversiones. Vanesa Plaza, educadora financiera, explicó en Canal E que existen múltiples instrumentos y que no todas las personas deberían utilizar las mismas opciones.

“Cada perfil puede invertir en diferentes instrumentos”, señaló Plaza. Y remarcó una de las principales reglas de la inversión: “Diversificar es el famoso no poner todos los huevos en la misma canasta”.

La bolsa ofrece alternativas más allá de las acciones

Plaza destacó que ingresar al mercado de capitales no significa necesariamente comprar acciones. Entre las posibilidades mencionó fondos comunes de inversión, bonos y distintos instrumentos que permiten elegir de acuerdo con el plazo y el nivel de liquidez buscado.

“No todos son acciones y no todo se compra en la bolsa. Y está bien diversificar”, explicó. También mencionó los fondos money market, que permiten disponer rápidamente del dinero, y otros fondos que requieren esperar un día para realizar el rescate.

Según señaló, aceptar un plazo algo mayor puede ofrecer mejores rendimientos. “Lo puedo rescatar, pero lo tengo que hacer con un día de anticipación. Y esto está bueno porque me da más rendimiento”, sostuvo.

Los inmuebles y la importancia de la liquidez

La educadora financiera también se refirió al tradicional ahorro en ladrillos. “Los que venimos de abuelos españoles, italianos, también nos decían guardate en ladrillos”, recordó.

Sin embargo, advirtió que los inmuebles presentan una diferencia importante frente a los activos financieros: la liquidez. “No puedo venderla y tener al otro día la plata. En la bolsa, con 24 horas tengo la plata”, explicó.

Plaza agregó que actualmente existen vehículos que permiten acceder al negocio inmobiliario sin comprar una propiedad completa. “No necesitamos comprar un inmueble completo. Puedo comprar partecitas, eso también se puede hacer en la bolsa”, señaló.

El plazo fijo y la pérdida frente a la inflación

Otro de los instrumentos analizados fue el plazo fijo, una de las alternativas más conocidas por los ahorristas argentinos. Plaza sostuvo que, aunque genera un rendimiento nominal, puede no alcanzar para cubrir la inflación.

“Pensamos que ganamos, pero estamos perdiendo plata”, afirmó al comparar las tasas ofrecidas por los bancos con la inflación acumulada mencionada durante la entrevista. Para la especialista, el análisis debe realizarse siempre en términos reales y no solamente observar cuánto aumenta nominalmente el capital.

También advirtió que mantener dólares en efectivo tampoco equivale necesariamente a invertir. Estados Unidos también tiene inflación, por lo que el billete puede perder poder adquisitivo con el paso del tiempo.

Los metales aparecen como otra alternativa

Plaza anticipó además que los metales están ganando protagonismo dentro de las alternativas de inversión. Mencionó al oro, la plata, el cobre y el uranio, especialmente por el crecimiento de sectores vinculados con nuevas tecnologías e inteligencia artificial.

La especialista explicó que no es necesario comprar físicamente un lingote o una moneda. “La bolsa me da la oportunidad de comprar una canasta de metales”, afirmó, y destacó los ETF como instrumentos que permiten acceder indirectamente a estos activos.

Plaza cerró con una recomendación vinculada con la seguridad: “Ojo con la gente que le pide plata, con transferir plata”. Su consejo fue operar siempre mediante una cuenta de inversión a nombre del propio ahorrista, entendiendo primero qué instrumento se está utilizando y qué nivel de riesgo implica.