"Es un manotazo de ahogado": el excombatiente, periodista y escritor Edgardo Esteban habló en QR! del discurso de Milei sobre Malvinas

Edgardo Esteban, periodista, escritor y excombatiente de Malvinas, habló en QR!, el programa de Pablo Caruso, sobre el discurso de Javier Milei sobre las islas y aseguró que se trata de “un manotazo de ahogado”.

“El trapo de Malvinas de julio (en referencia a la Selección Argentina reclamando por las islas en el Mundial, tras ganarle a Inglaterra) marcó un cambio y una demostración de que el pueblo está sobre la política y que este gobierno no se había dado cuenta. Un presidente que reivindicaba a Margaret Thatcher y que el 2 de abril del año pasado habló de la autodeterminación de las islas… es un cambio, es un manotazo de ahogado”, expresó Esteban.

Y añadió: “Se dieron cuenta muy tarde de algo que es afín al pueblo argentino y que es transversal: salvo el mundial de fútbol, el único evento similar es del 2 de abril, cuando todos nos ponemos la celeste y blanca, recordamos a nuestros compañeros caídos, y, de alguna forma, más allá de lo ideológico, tenemos esa identidad y esa pertenencia con Malvinas”.

En ese punto, advirtió: “Se dejó avanzar mucho a las empresas petroleras, se permitió que helicópteros que fueran de Punta Arenas pasaran por territorio argentino que llevaban -o llevan- el recambio de personal para las plataformas que están trabajando de hace tiempo, y ya anticiparon que en 2028 van a sacar 125.000 barriles de petróleo. No es menor lo que viene notándose con Estados Unidos cuando tiene la crisis con Irán, lo que está pasando en el Estrecho de Ormuz, lo que dijo hace pocos días sobre los acuerdos de Venezuela, y los 950.000 barriles que se están sacando ya de Vaca Muerta”.

Esteban remarcó: “Yo fui hace una semana a Vaca Muerta, estuvimos ahí, en toda la zona, y parece Arabia Saudita, realmente, es un cambio cultural muy fuerte para la provincia de Neuquén y de alguna forma uno ve que tiene un futuro porque con 500.000 barriles de petróleo se abastece todo el combustible que necesitan todos los autos de la República Argentina por día. Y se van a extraer 1.250.000 barriles de petróleo, y de un muy buen petróleo, que prácticamente no necesita refinación”.

A continuación, explicó: “Esto significa que Estados Unidos está mirando nuestros recursos naturales, no solo el litio, que es muy necesario para ellos. Y Malvinas es la celeste y blanca, y Malvinas es Vaca Muerta, Malvinas es el litio, Malvinas es la Antártida. Ahora se acuerdan de la Antártida”.

Esteban denunció: “Cuando estaba el proyecto de la base Petrel, que se iban a hacer dos bases de aterrizaje para que hubiera pueblos permanentes las 24 horas del día, todos los días del año, ese polo logístico que iban muchos militares, fueron vigiladores norteamericanos a conocerlo, y esa base que por decreto seguramente va a tener el aval y el respaldo de Estados Unidos que busca el control del Atlántico Sur”.

Tras esa explicación, preguntó: “Si pasa algo en Panamá, ¿por dónde van a pasar los bancos de gran calado durante años? ¿Qué va a pasar con la discusión del pacto antártico cuando se abre una nueva instancia con lo que es la mayor reserva de petróleo en el continente blanco, pero fundamentalmente, la posibilidad de una guerra por el agua potable? Me parece que hay intereses encontrados”.

En ese punto, Esteban volvió al discurso del presidente: “Milei está aprovechando esta pasión, esta pertenencia y esta identidad que tiene el pueblo argentino. Se dio cuenta tarde. Y creo que es un manotazo de ahogado, porque si vos tenés sentido común y memoria no podés olvidar todo lo que dijo y lo peyorativo que fue con la causa Malvinas”.

A continuación, señaló que “nos peleamos con Lula Da Silva, con el gobierno de Brasil cuando fue uno de los primeros aliados de la causa Malvinas. Si no tenemos una coherencia en esa construcción colectiva y entender que Malvinas también es América y que Malvinas necesita el apoyo internacional".

Para luego remarcar: "Todo esto es pura sanata, más de lo mismo, no va a cambiar nada”.

Y cerró la charla remarcando: “Lo que dijo hoy el propio presidente Milei es que Malvinas es una cuestión de estado y tiene que estar por encima de los gobiernos de turno, lástima que él se pelea, insulta, maltrata a todo el mundo y cree que ahora va a tener el apoyo porque es un capricho que tiene él, sin haber demostrado ni siquiera cuando Argentina jugó contra Inglaterra que había una cuestión de pertenencia y que no era un partido más, y que siempre las Malvinas son argentinas, no solo cuando nos conviene o cuando buscamos el oportunismo político para las elecciones que vienen el próximo año”.