RDC: el Gobierno británico deberá definir entre recortar el gasto o aumentar los impuestos

El ministro de Economía del Reino Unido reafirmó las principales líneas económicas del Gobierno, aunque, según Marcelo Justo, “habló bastante, pero quizás anunció bastante poco”. El periodista destacó que se trató del primer discurso económico de peso desde la llegada de Andy Burnham al cargo de primer ministro.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Marcelo Justo analizó los principales ejes planteados por el Gobierno británico, entre ellos la disciplina fiscal, el fortalecimiento de las regiones inglesas y las dificultades para sostener el crecimiento. “Reafirmó que efectivamente sí que el Reino Unido se va a mantener de acuerdo a las reglas fiscales que se estaban estableciendo hasta ahora”, explicó, en referencia a los compromisos asumidos por el laborismo tras las elecciones de 2024.

Disciplina fiscal y búsqueda de crecimiento

El segundo eje planteado por el Gobierno es el fortalecimiento de las regiones inglesas. Justo explicó que la descentralización busca convertirse en una fuente de estímulo para la economía: “Si va a haber tanta disciplina fiscal, ¿de dónde va a venir el estímulo para el crecimiento de la economía?”

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Según el periodista, la respuesta oficial apunta a una mayor autonomía regional y a un sistema con características más federales. “Ahora sería, pasaría un sistema mucho más federal”, señaló.

Sin embargo, el principal interrogante está puesto en los ingresos del Estado. Marcelo Justo anticipó que el presupuesto del 28 de octubre deberá abordar un problema central: “Las cuentas en este momento no están dando”.

El Gobierno deberá optar entre reducir el gasto o incrementar la recaudación. Pero, según el análisis, ambas alternativas presentan dificultades políticas: “El tema del gasto es imposible para el gobierno laborista por razones políticas”, mientras que aumentar los principales impuestos también resulta complejo porque el propio laborismo prometió no hacerlo.

Qué impuestos podría aumentar el Reino Unido

Ante ese escenario, aparecen otras alternativas tributarias. Marcelo Justo enumeró distintas herramientas que podría utilizar el Gobierno: “Está el impuesto a los bancos, impuesto extraordinario a los bancos, impuesto extraordinario a las empresas energéticas”.

También mencionó posibles gravámenes sobre grandes propiedades y grandes fortunas. “Hay una serie de instrumentos”, explicó, que generan preocupación entre los sectores alcanzados.

El desafío, entonces, será encontrar recursos sin alterar las promesas electorales del laborismo. “De una o de otra va a tener que apelar el gobierno laborista si quiere llevar adelante algo de su programa”, concluyó Marcelo Justo, aunque aclaró que probablemente no pueda ejecutar “todo su programa entero”.