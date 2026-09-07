El director del Banco Provincia explicó en RDEco por qué se desaceleraron la oferta y la demanda de crédito

El mercado de crédito atraviesa un escenario de desaceleración marcado por la caída de la actividad y las dificultades de ingresos. Alejandro Formento explicó que existe “una desaceleración en tema de la oferta por la cuestión del riesgo”, pero también “una desaceleración de la demanda”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el director del Banco Provincia analizó el impacto de la situación económica bonaerense sobre el acceso a nuevos préstamos. “La caída de la actividad, los problemas de ingresos que están atravesando las familias y ya el sobreendeudamiento” están ralentizando la demanda, especialmente en sectores como el comercio, la industria y el turismo, que “en determinados sectores de la provincia, la verdad que vienen muy golpeados”.

Sobreendeudamiento y acceso al crédito

El escenario actual es consecuencia de un proceso que combinó expansión del crédito, recesión, pérdida de ingresos y tasas elevadas. Alejandro Formento recordó que “el año pasado principalmente” hubo una fuerte expansión del crédito privado, pero luego el contexto macroeconómico comenzó a deteriorarse.

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A eso se sumó, según explicó, “una crisis de ingresos, una crisis también de calidad del empleo con el crecimiento del trabajo de menor calidad”, junto con “niveles de tasa de 3 dígitos”.

El resultado fue un aumento del endeudamiento de las familias y una mayor restricción para acceder a nuevos préstamos. “Lo que produjo fue esta crisis de sobreendeudamiento”, afirmó.

Frente a ese panorama, las entidades financieras endurecieron sus criterios de acceso. Alejandro Formento explicó que “el sistema en general, el sistema tanto bancario como no bancario, lo que hace es ajustar el score crediticio”.

Banco Provincia apuesta a las refinanciaciones

Ante las dificultades de las familias para afrontar sus compromisos, el Banco Provincia puso el foco en los programas de refinanciación. “Lo que estamos trabajando más agresivamente y con mucha voluntad porque es nuestro rol como Banco Público de la Provincia, es en los programas de refinanciación”, señaló Alejandro Formento.

El funcionario destacó que la entidad ocupa “el segundo banco de todo el sistema en colocación de refinanciaciones” y cuenta con líneas destinadas a reducir el peso de las cuotas.

Las tasas, explicó, “arrancan en 30 puntos tanto para personales como para tarjetas”, con plazos de hasta 72 meses. Durante el año, el banco concretó “más de 100.000 operaciones por casi medio billón de pesos de deuda de familias principalmente que estaban en mora”.

Para Alejandro Formento, estas medidas están dando resultados, aunque no alcanzan para resolver el problema de fondo: “Como consideramos que las causas del problema son sistémicas, todo resulta un poco insuficiente”.

Y concluyó que “hay un problema de fondo estructural que tiene que ver con la macro pero también tiene que ver con ciertas dinámicas del sistema financiero bancario y no bancario”, por lo que “sistémicamente no se va a resolver” mediante las acciones de una sola entidad.