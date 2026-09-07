Mauro Osorio habló sobre los créditos para comprar autos: “Califica muy poca gente”

La nueva línea de créditos del Banco Nación para financiar la compra de autos abrió una alternativa para acceder a vehículos nuevos y usados, con plazos de hasta seis años y distintas modalidades de tasa. Sin embargo, las condiciones financieras y el comportamiento futuro de la inflación y el dólar son algunos de los factores que pueden modificar el costo final del préstamo.

El especialista en mercado automotor, Mauro Osorio, analizó las nuevas opciones en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM). Según explicó, el principal diferencial de la propuesta del Banco Nación está en el plazo, aunque consideró que existen alternativas de las automotrices que actualmente pueden resultar más convenientes.

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Osorio señaló que uno de los principales atractivos de los créditos del Banco Nación es que permiten extender el financiamiento durante un período más largo que el ofrecido habitualmente por las automotrices. Según explicó, esto permite acceder a una cuota inicial más baja, pero también implica asumir un compromiso financiero que puede extenderse durante varios años.

“El plazo del Banco Nación es más amplio de lo que están ofreciendo en general las automotrices y por eso la cuota te queda en alrededor de 200, calculando la inflación más o menos por donde estamos ahora.”

El especialista advirtió que el esquema también implica asumir incertidumbre sobre variables económicas que pueden cambiar durante la vigencia del crédito, en particular, mencionó la evolución de la inflación y del dólar como variables a tener en cuenta. “El gran tema es que esto abarca 5 años, abarca ya el próximo gobierno también, no sabes qué va a pasar con el dólar”, explicó Osorio.

Las opciones de las automotrices

Frente a la propuesta del Banco Nación, Osorio destacó que varias automotrices ofrecen actualmente créditos UVA con tasas más bajas e incluso alternativas a tasa cero, aunque con montos y plazos más acotados.

Osorio mencionó el caso de Fiat, que "ofrece alternativa crédito UVA, 36 meses, tasa cero, hasta 30 millones de pesos”, señaló. También mencionó las opciones de Renault: “En caso de Renault, la financiación es de 24 meses, tasa cero, a varios productos”.

Según Osorio, estas alternativas pueden resultar más convenientes para quienes buscan financiar una parte del vehículo y pueden afrontar una cuota en un período más corto.El especialista también puso el foco en una dificultad que, según explicó, ya se observa en las líneas de financiamiento del Banco Nación: el acceso efectivo al crédito.

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Osorio señaló que el programa “Más Autos”, que el banco viene ofreciendo desde hace tiempo, no logró generar un impacto significativo en el mercado porque la calificación crediticia deja afuera a una parte importante de los interesados.

Según describió, el crédito del Banco Nación "no califica a la mayoría de los interesados” y, en algunos casos, los montos aprobados resultan insuficientes para la compra de un vehículo. Luego agregó que, incluso entre quienes acceden, “la calificación en general no te da bien, o no te da bien por el monto, o directamente no te da”.

Tasas más bajas

Osorio también destacó que las automotrices comenzaron a utilizar el financiamiento como una herramienta para estimular las ventas. En ese sentido, mencionó el caso de Toyota, que incorporó opciones de tasa fija y tasas inferiores a las habituales. “Esto es un negocio financiero, es más o menos, te bajo el precio del auto o te bajo la tasa de interés”, explicó.

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Según el especialista, este tipo de estrategias ya está generando cierto movimiento en el mercado, especialmente cuando las tasas permiten financiar la compra durante períodos más extensos sin trasladar un costo financiero elevado.

Consultado sobre qué alternativa elegiría personalmente si tuviera que comprar un auto en este momento, Osorio se inclinó por una opción de tasa fija y plazo corto. “Yo agarraría estas tasas de 19% a 24 meses, una cosa fija, no UVA, pero es personal”, sostuvo.

De todos modos, aclaró que la conveniencia de los créditos UVA dependerá de la evolución de la inflación. Según explicó, "el comportamiento de los últimos meses puede hacer que una financiación de este tipo resulte atractiva, pero no permite anticipar con certeza qué ocurrirá durante los próximos años".