Con nuevo defensor y durante tres horas, Claudio Barrelier volvió a plantear una supuesta deuda por drogas

Durante tres horas fue indagado nuevamente Claudio Barrelier, imputado por abuso sexual y homicidio por criminis causa y agravado por violencia de género de Agostina Vega. El trámite defensivo fue solicitado por su nuevo abogado, Carlos Argüello. La indagatoria se realizó durante tres horas y el contenido se mantiene en el más estricto hermetismo.

Dos abogados intentaron ingresar, Fernanda Alaniz -querellante por el padre de Agostina- y Eduardo Medina Allende -defensor de Osvaldo Fassetta, detenido e imputado en la misma causa-, pero no fueron admitidos porque se trató exclusivamente de un acto defensivo de Barrelier.

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En esta nueva instancia, Barrelier habría admitido que Agostina fue con él a su casa de Juan del Campillo 878 de barrio Cofico. Es un cambio importante en su posición, acorralado por las numerosas pruebas e imágenes de cámaras, que permiten ver a Agostina entrar al domicilio. Solo asumió ese hecho. Luego, habría planteado que debía entregarla por una deuda por drogas. Lo que no está claro es si aportó nombres de proveedores, qué relación tendrían con el femicidio. De quién era la deuda y por qué la moneda de cambio era la víctima. Tampoco si el relato incluyó la secuencia posterior, qué pasó con Agostina hasta que su cuerpo apareció desmembrado y en bolsas en un descampado de Ampliación Ferreyra.

Carlos Agüello se hizo cargo de la defensa de Barrelier a finales de agosto, cuando revocó el poder al defensor público Jorge Cassini. Se entrevistó con su asistido y pidió la nueva declaración.

En base a la nueva versión de los hechos, el fiscal Garzón deberá profundizar sobre los datos que aportó. Serían las últimas medidas de investigación antes de elevar la causa a juicio.