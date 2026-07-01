Dictaron la prisión preventiva para tres acusados por el femicidio de Agostina Vega: qué resolvió la Justicia

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, en el marco de la investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada y descuartizada en la provincia.

La medida fue tomada por el fiscal Raúl Garzón, quien avanza con la instrucción de una causa que sigue sumando imputaciones y líneas de investigación, según confirmaron fuentes del caso.

Qué se le imputa a cada detenido

El principal acusado, Claudio Barrelier, está sindicado por el delito de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género (femicidio).

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De acuerdo a la investigación, se trata del imputado con mayor peso en la causa, señalado como autor del crimen.

Por su parte, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani fueron acusados de encubrimiento agravado. En el expediente se los vincula a maniobras posteriores al hecho que habrían dificultado el avance de la investigación.

Fassetta, además, alquilaba una vivienda ubicada en Juan Del Campillo al 800, un punto que aparece mencionado dentro del expediente judicial.

En tanto, Andreani es señalada como propietaria de un Ford Ka negro y como administradora de un bar identificado como Wachitas, ambos elementos incorporados al análisis de la causa.

Una cuarta detenida sin prisión preventiva

La cuarta imputada, Mariana Palmero, no fue alcanzada por la prisión preventiva. Está acusada en la misma línea que el principal sospechoso, aunque su situación procesal es distinta a la de los otros detenidos.

La decisión del fiscal Garzón deja abierta la posibilidad de que su situación sea revisada más adelante, mientras continúa la recolección de pruebas.

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En paralelo, la defensa de Fassetta, encabezada por el abogado Eduardo Medina Allende, había solicitado su excarcelación. Sin embargo, el fiscal aún no resolvió ese planteo, por lo que el acusado seguirá detenido mientras avanza la causa.

El testimonio clave en la investigación

En el expediente también aparecen declaraciones de testigos que describen el funcionamiento de un bar ubicado en Ituzaingó 521, donde trabajaba una de las imputadas.

Una testigo sostuvo que en ese lugar la mujer realizaba tareas como limpieza de mesas, baños y atención de clientes, en un contexto vinculado a espectáculos musicales y bandas tributo, un dato que fue incorporado a la investigación.

El reclamo de la madre de Agostina Vega

En paralelo al avance judicial, la madre de la víctima, Melisa Heredia, volvió a hablar públicamente tras haber estado internada. “Para mí, todo el círculo de Barrelier está involucrado”, sostuvo en una entrevista televisiva, donde estuvo acompañada por su madre y por su abogado, Carlos Nayi.

Heredia expresó su dolor por el crimen de su hija y pidió que la investigación avance para determinar todas las responsabilidades en el caso.

LB/MSS