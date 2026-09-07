Mendiolaza prepara su Plan de Ordenamiento Territorial 2040: cómo será la ciudad que proyecta para los próximos 15 años

La Municipalidad de Mendiolaza presentó el diagnóstico integral que dará inicio al Plan de Ordenamiento Territorial 2040, una herramienta con la que busca definir cómo crecerá la ciudad en los próximos 15 años. El trabajo, elaborado con participación ciudadana y un equipo interdisciplinario de especialistas, será la base para avanzar con un nuevo Código de Edificación y Uso del Suelo, un Plan de Movilidad y otras políticas destinadas a ordenar el desarrollo urbano sin perder la identidad serrana.

La iniciativa fue presentada por la intendenta Adela Arning, quien explicó que el objetivo no es frenar el crecimiento de la ciudad, sino conducirlo con planificación. "Mendiolaza creció. Ahora el desafío es conducir cómo queremos que siga ese crecimiento", afirmó.

En los últimos 15 años, Mendiolaza pasó de 9.000 habitantes a alrededor de 24.000, un proceso que impulsó nuevos barrios, mayor demanda de infraestructura y la necesidad de planificar el uso del suelo.

Por ese motivo, el municipio inició un proceso participativo que incluyó talleres abiertos con vecinos y el trabajo de un equipo interdisciplinario integrado por arquitectos, urbanistas, abogados y especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba, junto con profesionales locales.

"Presentamos un diagnóstico integral de Mendiolaza. Es una foto completa de la ciudad que tenemos hoy: cómo está conformado el territorio, cuáles son sus características ambientales, quiénes la habitan, cómo vivimos, cómo nos movemos, qué infraestructura tenemos y cuáles son los principales problemas y oportunidades", explicó Arning.

Mendiolaza, "Corazón de Sierras Chicas"

La visión estratégica del plan quedó sintetizada en un concepto: "Mendiolaza, Corazón de Sierras Chicas". Según explicó la intendenta, la propuesta busca que el crecimiento urbano no modifique aquello que distingue a la ciudad.

"No estamos planificando para frenar el crecimiento de Mendiolaza, sino para que ese crecimiento no nos haga perder esa Mendiolaza que elegimos para vivir".

El proyecto plantea preservar el paisaje serrano, la escala residencial y la calidad ambiental, al mismo tiempo que incorpora nuevas oportunidades de desarrollo económico, comercial, gastronómico, deportivo y cultural.

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La intención es consolidar una ciudad donde los jóvenes puedan proyectar su futuro sin necesidad de emigrar y que también ofrezca mejores condiciones para los adultos mayores, con espacios públicos accesibles, servicios cercanos y mejor conectividad.

Nuevo Código de Edificación y Plan de Movilidad

El diagnóstico será la base para elaborar dos herramientas consideradas clave para el desarrollo de la ciudad. La primera es el Código de Edificación y Uso del Suelo, que establecerá qué tipo de construcciones podrán desarrollarse en cada sector, dónde será posible aumentar la densidad urbana y cuáles serán las zonas destinadas a preservar su perfil residencial y ambiental.

"Vamos a definir cuáles son los lugares donde podremos permitir una altura diferente o un tipo de construcción distinto, concentrando ese crecimiento sobre los principales corredores que ya cuentan con infraestructura y servicios", explicó Arning.

A ese instrumento se sumará un Plan de Movilidad, destinado a mejorar la circulación, la conectividad entre barrios, el transporte y los recorridos peatonales. "El Plan de Ordenamiento define hacia dónde queremos ir; el Código de Edificación y Uso del Suelo establece las reglas para hacerlo; y el Plan de Movilidad define cómo conectamos y hacemos funcionar esa ciudad", resumió la intendenta.

El centro de Mendiolaza también cambiará

Como parte de la planificación, el municipio también avanza con obras que buscan fortalecer la identidad urbana. Entre ellas se encuentra una importante intervención sobre el casco histórico, que incluirá pavimentación, adoquinado, ensanchamiento de veredas, nuevo alumbrado, cartelería, forestación y mobiliario urbano.

En paralelo, se desarrollará un proyecto de transformación del Polideportivo Municipal, que pasará a convertirse en uno de los principales espacios de encuentro de la comunidad. Las dos intervenciones comenzarán antes de finalizar el año y formarán parte de una red de corredores verdes proyectada para integrar distintos sectores de la ciudad.

Desde el municipio remarcan que el ordenamiento territorial excede la discusión sobre dónde construir. El objetivo es definir una ciudad capaz de seguir creciendo sin resignar el paisaje serrano que la caracteriza, incorporando infraestructura, empleo, servicios y espacios públicos de calidad para acompañar el aumento de la población.

"Queremos que Mendiolaza siga siendo una ciudad que la gente elige para venir a vivir, pero también una ciudad que nuestros hijos puedan elegir para quedarse", concluyó Arning.