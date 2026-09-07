Marcos Farías, empresario y mánager clave del cuarteto cordobés, murió a los 58 años

El ambiente de la música popular cordobesa está de luto tras conocerse el fallecimiento de Marcos Farías, empresario, productor y mánager que durante décadas fue una de las figuras centrales de la industria del cuarteto. Tenía 58 años y atravesaba una grave enfermedad. La noticia fue confirmada por su hermano, Gustavo Farías.

Hijo del emblemático dirigente y productor Emeterio Farías, Marcos construyó su propio camino dentro de la escena musical y se convirtió en una pieza estratégica detrás de la producción de espectáculos, la representación de artistas y la organización del complejo circuito de bailes de Córdoba.

Al frente de Marcos Farías Producciones, desarrolló una extensa trayectoria vinculada a la gestión comercial y logística de grupos y solistas del género. Su trabajo estuvo particularmente ligado a la representación artística y al armado de las agendas de presentaciones, un engranaje clave para el funcionamiento de la industria cuartetera.

Entre los artistas y proyectos con los que estuvo vinculado se encuentran Ulises Bueno, La Banda de Carlitos, Damián Córdoba, Chipote y Q' Lokura, entre otros. En distintos momentos de sus carreras, Farías tuvo un papel relevante en su representación, producción y crecimiento dentro de la escena nacional.

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También desarrolló una faceta vinculada a los medios de comunicación como propietario de Radio Máxima 89.3 FM, emisora que funcionó como una plataforma de difusión para la música popular cordobesa y los artistas del género.

Su actividad lo convirtió en un referente de un sector que excede la dimensión artística: la industria del cuarteto, con sus bailes, productoras, radios, representantes y artistas, constituye uno de los principales circuitos culturales y de entretenimiento de Córdoba.

La noticia generó una inmediata repercusión entre músicos, productores, colegas y seguidores, que utilizaron las redes sociales para expresar su pesar y despedir al empresario.

También General Paz Juniors, institución con la que la familia Farías mantiene una histórica vinculación, publicó un mensaje de condolencias y expresó su acompañamiento a Emeterio Farías y a toda la familia en este momento de dolor.

La muerte de Marcos Farías deja así una fuerte marca en la escena del cuarteto cordobés, donde durante décadas ocupó un lugar detrás de escena, pero decisivo, en el desarrollo y la profesionalización de numerosas carreras artísticas.