Encuesta en CABA: el dato que favorece al PRO y el desafío para la Libertad Avanza

La disputa entre La Libertad Avanza y el PRO por la candidatura a la Jefatura de Gobierno porteña tiene un dato a favor Jorge Macri: una encuesta de DC Consultores - que suele darle números favorables al gobierno de Javier Milei-. ubica al PRO al frente de la intención de voto entre los espacios políticos de la Ciudad, mientras que LLA aparece en tercer lugar.

Una encuesta, realizada entre el 23 y el 27 de agosto sobre 918 casos, con un margen de error de +/- 2,5%, muestra que el 38,4% de los consultados votaría por el PRO si las elecciones fueran el próximo domingo. En segundo lugar aparece, con 33,6%, una "alternativa de centro-derecha". La Libertad Avanza reúne 14,2% y el peronismo 13,8%.

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Los números muestran que el electorado de centro-derecha sigue siendo mayoritario en CABA, pero también que ese voto está repartido entre distintas opciones. En total, PRO y la alternativa de centro-derecha concentran el 72% de las respuestas, mientras que LLA queda bastante por debajo de esos porcentajes.

Una encuesta muestra el dato que pone un límite a la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

El dato adquiere relevancia en medio de la discusión entre ambos espacios por quién debería encabezar una eventual alianza electoral. La medición no muestra, al menos por ahora, que la marca de La Libertad Avanza sea suficiente para desplazar al PRO como principal referencia electoral de ese sector.

Bullrich y los primos Macri

Dentro de los dirigentes medidos, Patricia Bullrich aparece como la figura con mejores números. El 43,2% tiene una imagen positiva de la exministra, por encima de Mauricio Macri, con 35,8%, y Jorge Macri, con 34,3%.

Bullrich también lidera cuando se consulta quién podría ganar la elección porteña. El 56,7% considera que podría imponerse en 2027, frente al 21,5% que menciona a Leandro Santoro, el 16,7% que señala a Daniel Hadad y el 5,1% que elige a Sandra Pettovello.

La dirigente también obtiene el primer lugar cuando se pregunta cuál de los dirigentes que suenan para la Ciudad se acerca más al perfil buscado por los porteños. Bullrich alcanza el 32,8%, seguida por Jorge Macri, con 31,2%; Santoro, con 19,7%; y Victoria Villarruel, con 16,4%.

El voto de centro-derecha, en disputa

La encuesta también muestra que la discusión electoral porteña no está definida únicamente por las identidades partidarias. El 45,1% afirma no identificarse ni con un extremo ni con otro y buscar algo distinto, mientras que el 25,7% sostiene que define su voto de acuerdo con la elección. El 21,3% dice estar cómodo con el rumbo de Milei y Bullrich y el 7,9% prefiere un regreso del peronismo o kirchnerismo.

A la hora de definir qué debería garantizar el próximo jefe de Gobierno, el principal reclamo es concreto: 53,7% quiere que el próximo mandatario "resuelva lo cotidiano sin discursos". Otro 24,1% pide que no aumente impuestos ni tasas, mientras que 14,8% prioriza el diálogo y 7,4% reclama que el jefe de Gobierno no dependa de decisiones de Nación.

Los resultados dejan planteado el escenario en el que PRO y LLA deberán definir su estrategia para 2027: el PRO conserva una ventaja clara como espacio político, mientras que La Libertad Avanza busca crecer en un electorado porteño que mantiene una fuerte orientación hacia la centro-derecha.

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