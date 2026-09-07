Editorial Perfil realiza este lunes una nueva entrega de sus premios anuales. La XVI edición de los Premios Perfil 2026 se realiza con reconocimientos destinados a distinguir aportes en distintos ámbitos de la cultura, la ciencia, el deporte, la economía y la vida pública.

Año a año, la ceremonia da continuidad a una iniciativa que busca poner en valor a personas y proyectos que, desde espacios, realizan aportes considerados relevantes para la sociedad. En ediciones anteriores, fueron distinguidas figuras como María Corina Machado, Gabriela Cabezón Cámara y Estela de Carlotto, reconocidas por sus aportes a la libertad de prensa, la cultura y la defensa de los derechos humanos.

De cara a esta nueva edición, los premios estarán distribuidos en 10 categorías.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre ellas se encuentran el Premio Internacional de Libertad de Expresión, el Premio Nacional de Libertad de Expresión, el Mejor Aporte en Literatura, el Mejor Aporte en Deportes, el Mejor Aporte en Ciencia, el Mejor Aporte en Ensayo, el Mejor Aporte del Sector Público, el Mejor Aporte en Actuación, el Mejor Aporte en Economía, el Mejor Aporte de la Sociedad Civil y el Mejor Aporte del Sector Privado.

Jorge Fontevecchia durante la entrega de los Premios Perfil 2024

Premios Perfil Córdoba: Reconocer el talento también es una forma de construir futuro

La XV edición, realizada en diciembre de 2025, tuvo como uno de sus ejes centrales la libertad de prensa. A lo largo de aquella ceremonia, el fundador del Grupo Perfil, Jorge Fontevecchia, habló sobre el valor del periodismo profesional y crítico y utilizó al Muro de Berlín como símbolo de las barreras que pueden impedir la circulación de información.

Fontevecchia sostuvo que “los premios deberían anticipar el valor de alguien, no llegar después de que ese valor ya fue consagrado”, en referencia al objetivo de estas distinciones de reconocer trayectorias y aportes antes de que alcancen un reconocimiento masivo.

Las categorías de los Premios Perfil 2026

Las distinciones de esta edición abarcan diferentes áreas y buscan reconocer contribuciones que exceden un único ámbito de actividad.

A modo de detalle, las categorías serán las siguientes:

Mejor Aporte en Literatura

Mejor Aporte en Deportes

Mejor Aporte en Ciencia

Mejor Aporte en Ensayo

Mejor Aporte del Sector Público

Mejor Aporte en Actuación

Mejor Aporte en Música

Mejor Aporte en Economía

Mejor Aporte de la Sociedad Civil

Mejor Aporte del Sector Privado

Además, se sumarán tres reconocimientos: el Premio Internacional de Libertad de Expresión, el Premio Nacional de Libertad de Expresión y una entrega especial.

La pieza que recibirán los ganadores fue creada por Verónica Martínez Castro, abogada, escritora y artista plástica

Quiénes integran el jurado

La selección estará a cargo de un jurado integrado por diez personalidades de diferentes ámbitos.

El panel estará conformado por Agustín Salvia, Daniel Grinbank, Carlos Melconian, Isela Constantini, Juliana Cassataro, José Natanson, Mauricio Kartun, Angela Lerena, Dolores Reyes y Gustavo Béliz.

CP