Belgrano y el camino de Alberdi a la gloria del fútbol argentino

El Club Atlético Belgrano recibió el Premio Perfil Córdoba 2026 al mérito deportivo, debido al histórico campeonato conseguido el 24 de mayo de este año. El ‘Pirata’, al vencer en la final por 3-2 a River en el estadio Mario Kempes se consagró campeón del Torneo Apertura de Primera división de AFA, siendo el primer equipo cordobés en obtener un título en la élite del fútbol nacional.

Pero este reconocimiento también celebra que, en el momento en que el elenco conducido por Ricardo Zielinski dio la inolvidable vuelta olímpica en el ‘Cható’, la institución celeste también ostentaba el título de bicampeón del fútbol femenino nacional y clasificados a la Copa Libertadores sub-20 por el título de la Cuarta división.

Nada es casualidad. Ser campeones del fútbol argentino no es producto de la magia. Se consiguió en base a muy buenos cimientos y un trabajo sostenido en el tiempo. El plantel que consiguió vencer a los ‘Millonarios’ en la final, se fue armando con el tiempo y siempre respetando la identidad del club.

Por eso sus figuras son Lucas Zelarayán, Franco Vázquez y Emiliano Rigoni, jugadores que se formaron en el predio de Villa Esquiú, triunfaron en el exterior y regresaron para poder conseguir este sueño que parecía una utopía. Por eso su entrenador es el ‘Ruso’ Zielinski, el DT más ganador de la historia del club. Por eso retornó al club Juan Carlos Olave a la estructura del cuerpo técnico. Por eso, se invirtió en jugadores como Nicolás ‘Uvita’ Fernández, Lisandro López y Adrián Sánchez, que fueron importantísimos para la conquista.

Un plantel que fue un mix entre experiencia y juveniles, y mucho ADN celeste, fue quien tuvo un andar tremendo, con 20 partidos jugados, 10 triunfos, 6 empates y 4 derrotas; sin olvidar que en octavos de final le ganó el clásico a Talleres.

El peso de la historia. La gestión encabezada por el presidente Luis Fabián Artime tuvo un crecimiento sostenido desde su arribo, que comenzó en 2022 con el campeonato de Primera Nacional liderando de punta a punta, continuó con la clasificación a la Sudamericana y cuartos de final de la Copa de la Liga en 2023, octavos de final en Sudamericana en 2024, semifinales de Copa Argentina en 2025 y este histórico campeonato Apertura 2026. Y hay que tener muy en cuenta el éxito del fútbol femenino con el ascenso en 2022 y el doblete de 2025 en Primera A y Copa de la Liga, junto al bicampeonato de juveniles en cuarta división.

Pero antes de los estadios llenos, de las camisetas que atraviesan generaciones y de los nombres que quedan escritos en la historia del fútbol cordobés, Belgrano fue un grupo de jóvenes jugando partidos en los márgenes del río Suquía. Allí, en Alberdi, comenzó una historia que con el tiempo se convertiría en una de las identidades sociales y deportivas más fuertes del interior del país.

Los primeros movimientos del club se remontan a 1903. Jóvenes de las familias Orgaz, Lascano, Oviedo, Bustos, Ponce de León y Bazán se reunían para disputar partidos informales contra equipos de barrios vecinos. Dos años después, el 19 de marzo de 1905, aquella voluntad tomó forma institucional. También hubo que elegir un nombre. Fue el padre de Arturo Orgaz quien sugirió homenajear al creador de la bandera argentina. Ganó Belgrano.

Pero acaso la verdadera fundación pueda contarse de otra manera: con una pelota que no existía. José Lascano, considerado el primer ídolo del club, jugaba en Santo Tomás. Belgrano había nacido en un contexto humilde y no tenía dinero para comprar una pelota. Cuentan que un día, durante un partido del Santo Tomás, Lascano pateó la pelota deliberadamente hacia afuera del predio. Sus amigos fueron a buscarla. No volvieron con las manos vacías: se llevaron aquella pelota para que Belgrano pudiera tener la suya.

Belgrano nació de pequeñas escenas que se volvieron gigantes. Y por eso su arraigo con el barrio, con los social y cultural.

En la ceremonia de los Premios Perfil Córdoba, el ‘Pirata’ fue distinguido en reconocimiento a su consagración deportiva y, también, al lugar social que ocupa como una de las instituciones más representativas de la provincia. El premio fue entregado por Daniel Passerini y recibido por Alejandro Moyano, vicepresidente del club, acompañado por Miriam Aparicio, integrante de la comisión directiva. El dirigente agradeció la distinción y eligió tres palabras para explicar lo que Belgrano significa: “pueblo, barrio, identidad”. Quizás allí esté la síntesis de todo.