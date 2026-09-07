Las redes ya no le responden igual a Milei: un estudio detectó una caída de hasta el 40% en las interacciones

La fortaleza de Javier Milei en las redes sociales, una de las principales herramientas que impulsó su llegada a la Presidencia, comenzó a mostrar señales de desgaste.

Así lo afirmó el analista político Carlos Sicchar, quien presentó en Punto a Punto Radio (90.7 FM) un estudio sobre el comportamiento del ecosistema digital libertario en Córdoba y advirtió una caída de hasta el 40% en las interacciones respecto de los niveles registrados durante los últimos 14 meses.

Según explicó, el trabajo tomó como referencia exclusivamente la provincia de Córdoba, donde Milei obtuvo cerca del 70% de los votos en el balotaje presidencial y donde las redes sociales fueron determinantes para consolidar su apoyo.

Sicchar aclaró que el retroceso no se explica por una menor actividad de los referentes libertarios en redes, sino por una disminución del nivel de participación de los usuarios. "Esta situación se mantuvo durante 14 meses y en los últimos meses ha caído hasta un 40% con referencia a los niveles anteriores".

El consultor sostuvo que los influencers vinculados al oficialismo mantienen un volumen similar de publicaciones, aunque generan mucho menos impacto entre sus seguidores.

"No es que publiquen menos, sino que sus publicaciones rinden menos". Para elaborar el informe se analizaron indicadores como la cantidad de "me gusta", comentarios, compartidos y otras interacciones que permiten medir el nivel de adhesión de los usuarios.

"Hay menos adhesión"

Consultado sobre los motivos del descenso, Sicchar evitó atribuirlo a un único factor, aunque consideró que existe una diferencia entre las expectativas que generó Milei durante la campaña y la percepción actual de parte de quienes lo acompañaron. "Hay una desilusión entre lo que fue el comportamiento electoral para elegirlo y lo que efectivamente le está pasando ahora".

En ese sentido, explicó que el menor rendimiento de las publicaciones refleja un cambio en el comportamiento de quienes antes impulsaban masivamente los contenidos oficialistas. "Al haber menos adhesión, ese comportamiento en redes está siendo abandonado por estos seguidores".

El peso político de las redes

Durante la entrevista, Sicchar remarcó que la estrategia digital fue una pieza central en la construcción política del presidente y consideró que continuará siendo determinante de cara a las próximas elecciones. "Ha sido clave y lo seguirá siendo la próxima elección".

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Según explicó, los influencers cumplen un rol central en la generación de tendencias y en el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas digitales. "Construyen tendencias y los algoritmos empiezan a mostrar cada vez más esos contenidos".

El espacio de Llaryora achica la diferencia

El informe también analizó el desempeño del ecosistema digital vinculado al gobernador Martín Llaryora. Si bien continúa por debajo del oficialismo nacional en volumen de interacciones, Sicchar señaló que logró reducir la brecha gracias a un crecimiento sostenido. "Crece modestamente, pero de manera sostenida".

El analista explicó que el oficialismo provincial profesionalizó su estrategia digital durante el último año y aumentó la cantidad de publicaciones, especialmente en Instagram y TikTok.

Además, indicó que mientras el ecosistema libertario concentra gran parte de su rendimiento en un reducido grupo de referentes —entre ellos Stefano López, responsable de cuatro de cada diez interacciones del espacio, según el estudio—, el oficialismo cordobés distribuye su actividad entre varios perfiles, lo que le otorga mayor equilibrio.

El efecto Malvinas, bajo análisis

Durante la entrevista también surgió el debate sobre el reciente posicionamiento del Gobierno nacional respecto de la cuestión Malvinas. Sicchar aclaró que ese episodio no fue contemplado en el relevamiento, aunque advirtió que podría modificar el comportamiento de las redes en las próximas semanas.

No obstante, consideró que el tema representa una oportunidad, pero también un riesgo para la estrategia comunicacional del oficialismo.

"Es un arma de doble filo. Si se entiende que solamente está usando esta bandera tan sensible para una cuestión coyuntural y no es de fondo, sin duda puede jugarle en contra".

El consultor sostuvo que el desempeño digital del oficialismo dependerá de cómo evolucione esa agenda y de si logra recuperar el nivel de participación que caracterizó a la militancia libertaria en redes sociales durante la campaña presidencial.