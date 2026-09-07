En RDI se analizó la gestión política de Javier Milei sobre Malvinas: “Lo caracterizamos como un galtierazo”

El abogado y representante del Centro de Excombatientes de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola, participó de la mesa de Ronda de Investigación por +Perfil y explicó la acción judicial presentada en Tierra del Fuego contra las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum por sus actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.

“Interpusimos una demanda, una acción de daño ambiental y soberano frente a la acción unilateral de estas dos empresas, Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum”, explicó Jerónimo Guerrero Iraola.

En ese sentido, cuestionó también la estrategia británica vinculada con la autodeterminación de los habitantes de las islas: “Un principio que no corresponde, porque es un principio justamente para emancipar a los pueblos subyugados por el colonialismo, no para las poblaciones implantadas”.

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Según el abogado, el objetivo británico excedería la cuestión específica de las islas y estaría vinculado con la proyección hacia la Antártida. “Lo que en verdad creemos que le esté importando, es el desembarco posterior a la Antártida”, afirmó.

Guerrero Iraola calificó los anuncios de Milei como un “galtierazo”

Con respecto a las medidas anunciadas por Javier Milei sobre Malvinas, Guerrero Iraola fue crítico y las vinculó con una necesidad política del Gobierno. “Nosotros lo caracterizamos como un galtierazo”, describió.

Según su análisis, el Ejecutivo buscaría recuperar la iniciativa política después de diferentes conflictos internos. Sin embargo, advirtió que algunos de los anuncios contienen elementos que considera preocupantes: “Entendemos que todas las verticales que trazó en relación a los anuncios, guardan algunos puntos ciegos y puntualmente peligrosos”.

Uno de los puntos que más cuestionó fue la eventual creación de un Consejo de Seguridad Nacional. “Creemos que puede redundar en la reedición de una lógica de doctrina de la seguridad nacional para la vigilancia interior y nos preocupa sobremanera y ponemos una luz de alarma allí”, planteó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

El reclamo por una política de Estado sobre Malvinas

Para Guerrero Iraola, Argentina debería abandonar las respuestas coyunturales y construir una estrategia sostenida sobre Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur: “Ha habido a lo largo del tiempo un sinnúmero de acciones y nosotros creemos que lo que se necesita es ser menos rimbombantes y más consistentes en la consolidación de la política en torno a Malvinas”, destacó.

Y planteó una definición estratégica: “Es una política estratégica en Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur”.

Para el abogado, el futuro de la soberanía argentina también está relacionado con el desarrollo económico y científico. “En el Atlántico Sur está el futuro de la República Argentina en términos de desarrollo y no puede ser moneda de cambio de una lógica electoral y sensacionalista”, señaló.

En ese contexto, reclamó recuperar espacios de consenso político: “Nosotros creemos que tiene que haber un gran consenso nacional en relación a Malvinas”.

El avance logístico británico y el desafío argentino

Guerrero Iraola puso especial énfasis en la dimensión logística del conflicto por Malvinas. Tras recordar una visita realizada al archipiélago, sostuvo que el Reino Unido continúa desarrollando infraestructura que fortalece su presencia. “Uno lo que puede ver es como el Reino Unido avanza bajo la lógica de la instalación logística”, explicó.

Frente a ese escenario, identificó cuál considera que debería ser uno de los principales objetivos argentinos: “El gran desafío de la República Argentina para lo que viene es encarecer la ecuación logística del saqueo”.

Para el abogado, no alcanza con aplicar sanciones a las empresas si estas continúan teniendo acceso sencillo a servicios e infraestructura en el continente. “El Reino Unido no pueda generar que sus empresas se aprovisionen en el continente americano”, resaltó.