El sociólogo y especialista en relaciones internacionales, Juan Gabriel Tokatlian, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y analizó los anuncios de Javier Milei sobre las Islas Malvinas y sostuvo que la política argentina hacia el archipiélago históricamente atravesó diferentes etapas.

“Ha sido usual desde el fin de la confrontación sobre Malvinas con el Reino Unido, que distintos gobiernos oscilaran pendularmente con la política hacia Malvinas”, explicó Juan Gabriel Tokatlian.

Según desarrolló, algunos gobiernos buscaron aumentar los costos para el Reino Unido y utilizar los foros multilaterales, mientras que otros privilegiaron una relación más cercana con Londres y Estados Unidos. “Entonces, siempre en cada gestión hemos tenido estas idas y vueltas, esta diplomacia pendular”, afirmó. Pero inmediatamente señaló una diferencia respecto del gobierno actual: “Lo más particular que uno recoge, o por lo menos yo recojo de este discurso del Presidente, es que el péndulo es en un mismo gobierno”.

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La advertencia por la explotación petrolera en las islas

Uno de los principales cuestionamientos de Tokatlian estuvo relacionado con las inversiones británicas e israelíes destinadas a la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. “Esto es muy importante para entender en qué estado está esta situación”, remarcó.

Asimismo, sostuvo que Argentina podría haber intentado ejercer una acción disuasiva anteriormente y advirtió sobre los tiempos de la explotación petrolera: “A comienzos del 2027 comenzará ahora sí la perforación para así tener finalmente extracción de petróleo a principios del 2028”.

Frente a ese escenario, planteó una advertencia: “Si en el 2027 se inicia este proceso y las dos compañías siguen adelante, los anuncios de sanciones para estas compañías u otras, van a ser nimios y vamos a estar frente a un hecho consumado”.

El Consejo de Seguridad Nacional que propone Milei

Otro de los ejes fue la intención del Gobierno de avanzar con un Consejo de Seguridad Nacional. Tokatlian consideró que la iniciativa requiere especial atención y recordó que Argentina ya tuvo organismos vinculados con la seguridad nacional: “Lo tercero, llama a la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, aquí hay 3 problemas simultáneos”.

El especialista recordó que ya existe un Consejo Nacional de Asuntos sobre Malvinas, creado en 2020, cuyo objetivo era alcanzar “el mayor consenso político y social posible sobre el tema de Malvinas”.

Tokatlian cuestionó que ese organismo haya sido desactivado y relacionó la nueva propuesta con la experiencia del gobierno de Juan Carlos Onganía. “En el Gobierno de Onganía se creó el Consejo Nacional de Seguridad cuyo propósito era securitizar absolutamente la vida y los ámbitos distintos de la sociedad argentina”, afirmó.

Y agregó una advertencia: “No sé si el grado de su frustración puede ser tanto para que haya algún gesto de Estados Unidos se disponga a reabrir este tema”.

La relación con Estados Unidos y el Reino Unido

Tokatlian también relativizó la posibilidad de que Estados Unidos modifique su histórica relación con el Reino Unido por la cuestión Malvinas. “Yo dudaría mucho que eso fuera el caso, esta es una relación, probablemente Estados Unidos tiene 2 únicas relaciones especiales, una es con el Reino Unido y la otra es con el Estado de Israel”, señaló.

Por eso pidió prudencia ante las expectativas generadas por el discurso presidencial: “Yo diría, seamos cautos, no sobre exageremos, la sobreactuación nos ha perjudicado tanto en el tema de Malvinas que es mejor bajar el tono y bajar las expectativas que se tienen”.

Además, cuestionó cualquier eventual participación extranjera en infraestructura estratégica argentina. “Cualquier polo logístico o base naval debe ser argentino 100%”, sostuvo.

La advertencia sobre Chile y el escenario regional

El especialista también expresó preocupación por el vínculo con Chile y llamó a evitar provocaciones. “No pensemos que Chile se va a quedar de brazos cruzados”, advirtió, antes de remarcar el avance chileno en infraestructura vinculada con el extremo sur y la Antártida.

En ese contexto, dejó una crítica a la política exterior argentina: “Entonces estamos jugando a ser los machos del paseo cuando es mejor calmarse un poquitito y no provocar a nadie más con esto, ni a nosotros mismos, ni a las argentinas y por supuesto a los vecinos tampoco”.

Tokatlian reclamó una estrategia de largo plazo para Malvinas

A su vez, Tokatlian cuestionó el deterioro de la posición argentina en determinados espacios multilaterales y defendió una estrategia internacional sostenida. “La diplomacia, tenemos que insistir, son nuestros diplomáticos de carrera los mejores, no necesitamos que improvisados hagan la política exterior, necesitamos darle instrumentos a los capacitados que tenemos en la cancillería”, afirmó.

Para el especialista, la recuperación de las Islas Malvinas requiere cuatro pilares: recursos económicos, derecho, diplomacia y capacidad militar disuasiva. “Nosotros necesitamos 4 cosas, necesitamos divisas”, explicó inicialmente. Luego agregó: “Necesitamos derecho, apoyarnos en el derecho”. También destacó el papel de los diplomáticos y concluyó con el cuarto elemento: “Y cuarto, disuasión, tenemos que tener unas fuerzas armadas con capacidad disuasiva”.