RDEco: economistas cuestionaron el rol de las provincias y pidieron más políticas para la economía real

La discusión sobre cómo llevar la estabilización macroeconómica a la economía cotidiana abrió un nuevo capítulo: el rol de las provincias. Marcelo Scaglione sostuvo que “en el tema de la microeconomía va a haber también un aporte mucho más fuerte y está sucediendo hoy de los gobiernos provinciales”.

El debate puso el foco en las responsabilidades que los gobiernos locales comenzaron a asumir frente a las dificultades de infraestructura, además de la coordinación política y el nivel de gasto público. En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, especialistas analizaron el papel de las provincias en la competitividad y en la transición hacia una economía más abierta.

Provincias, subsidios y competitividad

El especialista explicó que las dificultades de infraestructura obligan a los gobiernos locales a tomar responsabilidades que históricamente estaban concentradas en la Nación. “Para llevar tu producción de una provincia al puerto necesitás rutas, el gobierno dice no hay plata y los gobernadores dicen: dame esa potestad a mí, yo pongo la plata”, señaló.

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Para Scaglione, ese proceso implica un reacomodamiento de la economía provincial, aunque advirtió que “hay cuestiones históricamente de la micro, más relacionadas con temas de infraestructura, que eran competencias del gobierno nacional y que paulatinamente las van a tomar las provincias”.

Vanesa Plaza puso el foco en la falta de coordinación política. “Desde que fue elegido Milei, Milei está solo, y el tema es que sigue estando solo”, afirmó, al cuestionar la falta de respaldo de los gobiernos provinciales.

Karina Fabi, por su parte, trasladó el debate al caso de San Luis y sostuvo que los gobernadores deberían aprovechar las herramientas disponibles para generar desarrollo. “Podemos salir al mundo, podemos ser eficientes en lo que podemos y en la calidad que tenemos para ofrecer”, planteó.

La economista también cuestionó el rechazo a determinadas políticas de apoyo al sector privado. “No hay que tenerle miedo al subsidio, no hay que tenerle miedo a ayudar al sector privado”, afirmó, y puso como ejemplo a Chile: “Tiene mecanismos para ayudar” a sectores productivos frente a aumentos de costos energéticos.

Fabi consideró que esas herramientas pueden contribuir a mejorar la competitividad argentina frente a países vecinos como Paraguay, Brasil y Chile.

El debate por el ajuste provincial

Aldana Denis cuestionó la idea de que el Gobierno nacional haya estado completamente aislado políticamente. “No termino de entender en qué términos el gobierno está solo”, planteó, y recordó que el oficialismo consiguió aprobar iniciativas centrales como el RIGI y la Ley Bases con acompañamiento de gobernadores.

El intercambio derivó también hacia el tamaño del Estado provincial. Fabi fue contundente al referirse a San Luis: “Nadie achicó el Estado”. Y agregó: “En San Luis tenemos 20 ministerios”, además de cuestionar el nivel de gasto público: “Es aberrante el gasto público que tenemos”.