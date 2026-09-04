En Ronda de Economistas analizaron qué puede pasar con la economía si cambia el Gobierno

Argentina enfrenta el desafío de convertir los cambios económicos recientes en un proceso sostenible. Para Marcelo Scaglione, el problema excede al gobierno actual y tiene raíces históricas: “Entre 1923 y 2023 Argentina tuvo 92 años de déficit fiscal, solamente ocho años de superávit”. A eso suma que “en 100 años Argentina tuvo siete defaults, de los cuales cuatro en los 40 años de democracia”.

Ese historial condiciona la relación del país con los inversores y plantea dudas sobre la continuidad de las políticas económicas. En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el debate también abordó la confianza en el peso, la previsibilidad y los posibles efectos de un cambio de gobierno sobre los mercados.

La continuidad del modelo y la confianza de los mercados

El especialista advierte que ese historial condiciona la relación del país con los inversores: “Este Veraz lo conocen en todo el mundo” y “nos toca muy fuerte con el activo que es más importante hoy en el mundo, que es la confianza”. En ese sentido, plantea el principal interrogante hacia el futuro: “El mundo se va a preguntar si vamos a seguir en el mismo péndulo, que cada cuatro años cambiamos de políticas”.

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Para Karina Fabi, la clave está precisamente en evitar cambios bruscos. “La clave de esto es la continuidad del modelo, es clave para los mercados, es clave para el riesgo país, es clave para todo”, sostuvo.

La economista también señaló que el desafío pasa por consolidar el equilibrio fiscal y fortalecer la moneda. Sobre las medidas adoptadas por la actual administración, consideró “muy acertado” el cambio en la Carta Orgánica del Banco Central y destacó que “no se trata de mantener el dólar bajo, estable, se trata de que el peso empiece a apreciarse”.

Fabi remarcó además que la previsibilidad será determinante: “Lo importante es que tengamos predecibilidad, que podamos confiar en nuestra moneda” y que los inversores externos perciban “prolijidad en las cuentas, en los números”.

¿Qué puede pasar ante un cambio de gobierno?

El temor a una eventual reversión de las políticas actuales también aparece entre los pequeños ahorristas. Plaza lo resumió con una comparación: “Venimos hace un par de años escalando la montaña con mucho esfuerzo, tratando de que cada estaca esté firme”.

Según Plaza, ante un cambio de modelo podría aparecer nuevamente el miedo: “Lo primero que va a pasar ante un cambio de modelo, sea el que fuera, es el pánico”, con ahorristas “yendo al dólar”. Para la analista, esa reacción ya comenzó: “¿Se adelantó el miedo?”.

Al mismo tiempo, destacó que Argentina empieza a recuperar interés internacional, aunque todavía persisten restricciones: “No hay la confianza del exterior, digamos que nos pusieron un porotito, pero todavía falta”. Por eso, considera fundamental “que vengan esos fondos, que venga esa plata”.

Plaza también advirtió sobre la histórica polarización política argentina y su impacto económico: “Ante un cambio de gobierno seguramente va a ser blanco-negro”. Sin embargo, aseguró que sectores estratégicos como Vaca Muerta y la minería podrían mantener su desarrollo independientemente de quién gobierne.