Marcelo Scaglione explicó en RDEco qué deberían hacer las provincias para atraer inversiones del exterior

El debate sobre el futuro económico argentino también pone el foco en el rol de las provincias y en su capacidad para generar ingresos sin recurrir a nuevos aumentos de impuestos. Marcelo Scaglione advirtió que “las alícuotas de Ingresos Brutos siguen siendo muy altas y eso es competencia de los gobernadores”, mientras cuestionó también “el desorden absoluto de las tasas municipales”.

En la Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, los especialistas analizaron el impacto de la presión tributaria, las regulaciones y las condiciones necesarias para atraer inversiones. Scaglione sostuvo que reducir Ingresos Brutos y las tasas municipales podría mejorar la competitividad y remarcó que también existe margen para eliminar regulaciones innecesarias.

La apuesta de las provincias para atraer inversiones

Marcelo Scaglione destacó el ejemplo de Santa Fe y su estrategia para conectar empresas locales con compradores internacionales. “Trajo a Santa Fe compradores de todo el mundo y los puso con las empresas”, explicó. La iniciativa también incluyó visitas a los establecimientos productivos para mostrar cómo se elaboran los bienes y generar confianza.

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El especialista planteó que el desafío es salir a buscar oportunidades en el exterior. “A los gobiernos provinciales todavía les cuesta salir al mundo”, afirmó, y sintetizó su diagnóstico con una frase: “Si no agarrás el maletín y salís a vender, no se va a venir solo a Argentina”.

Vanesa Plaza coincidió en que la llegada de capitales externos depende de condiciones estables. “Lo que queremos es el dólar que venga de afuera”, señaló, y planteó como requisito “predecibilidad, cuentas claras” y evitar modificaciones constantes de las reglas de juego. “No cambiar el modelo cada cuatro años, sea bueno o malo el modelo”, sostuvo.

Equilibrio fiscal y nuevas responsabilidades

Aldana Denis introdujo otra variable: las mayores responsabilidades que están asumiendo provincias y municipios. “Es importante discutir la eficiencia del sistema tributario y la sinergia entre los tributos nacionales, provinciales y las tasas municipales”, afirmó.

También advirtió que los gobiernos locales enfrentan nuevas demandas en áreas como educación, salud y obra pública, mientras disminuye la participación nacional.

Karina Fabi, en tanto, defendió una estrategia internacional más activa para el Gobierno. “El presidente tiene que salir al mundo, tiene que estar afuera, tiene que traer inversiones”, afirmó. A su juicio, la presencia internacional del mandatario contribuye a mejorar la percepción externa: “Eso nos trae un riesgo país bajo, eso da confianza al mundo y va a hacer traer los dólares”.