"Si Milei recupera las Malvinas yo lo voy a bancar a muerte": Rebord finalmente habló de la cadena nacional del presidente

El streamer y conductor Tomás Rebord habló en su ciclo de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, de la cadena nacional que el presidente Javier Milei dio el jueves pasado, remarcando que “si Milei recupera las Malvinas yo lo voy a bancar a muerte porque primero está el interés nacional”.

El primer cuestionamiento de Rebord al discurso de Milei sobre Malvinas

El influencer comenzó remarcando: “Yo realmente creo que la cadena fue muy inteligente, fue muy audaz, fue impresionante, fue algo que no me esperaba, en absoluto, fue algo que creo que nadie podría haber visto venir, fue muy buena, fue muy distinta, fue muy diferente, ¡es lo que diría si fuera un chupapi***! ¡¿Cómo voy a pensar esa verg*?! ¿Quién podría pensar eso, por Dios? ¿Qué está pasando?”.

Tras esa introducción, Rebord señaló: “Me senté a verla. Tengo que reconocerle a Javier Milei que dije: '¿qué tendrá Milei para decir?' La verdad, hermano, vi a las mejores mentes de mi generación completamente deslumbradas porque un presidente dice lo que diría cualquier director de colegio un 2 de abril, pero cualquiera, ¡por favor!”.

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Y añadió: “Gente que cree que la política es forma y no fondo... Las Malvinas son argentinas, bueno, perfecto, Javier, está clarísimo, solo con los niveles de nacionalismo por el suelo que tenemos, solo por los niveles de nacionalismo por el subsuelo que hay hoy en la República Argentina puede ser un hecho noticiable que el presidente argentino diga que las Malvinas son argentinas. ¿Es joda? ¿El gran giro en la estrategia nacional que estudiaron medios y expertos es que el presidente argentino considera argentinas a las Malvinas?”.

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Para luego señalar: “Es el punto de partida de cualquier bien nacido en Argentina, no es un hecho noticiable, y fue una noticia. Entonces, imaginate cómo estamos. Es lo que dice cualquiera, ¿se dan cuenta?, ¡y encima lo debatimos! ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Fue audaz el giro del presidente Javier Milei al afirmar que las Malvinas son argentinas? ¿Qué sigue? ¿Le vamos a festejar que sepa el himno? ¿Hay que aplaudir si se sabe las provincias el presidente?”.

La opinión de Rebord sobre los anuncios de Milei

Rebord entonces retomó el tema central: “Vamos a los anuncios: sanciones a las empresas que ya existían en Argentina y que este gobierno discontinuó es uno de los anuncios. Ya existían y este Gobierno dejó de sancionarlas. Ahora 'vamos a sancionar cómo estaba previsto en nuestro ordenamiento jurídico'. 'Se reanunda la construcción de una base militar', que ya estaba anunciada y que este gobierno frenó. Entonces, hermano, lo que tenés que hacer es arrancar la cadena nacional pidiendo disculpas”.

Y agregó: “Cada vez que este enclenque se alinee con los intereses nacionales, hay que decir: ‘Bien, arrancá pidiendo disculpas’, porque el que frenó todas estas cosas es este gobierno. Viene con demora Javier Delay. No es Javier Milei, es Javier Delay. ¡Un papelón! Salen a festejar como si realmente hubiera pasado algo. Dijo que Malvinas son argentinas y retomó todo lo que el Estado nacional venía haciendo como política de Estado hasta su gobierno. ¿Va a haber que aplaudirlo cada vez que se de vuelta? Entonces que pida disculpas a los argentinos”.

La visión de Rebord sobre el presidente Milei y su discurso sobre Malvinas

Tras esa acotación, Rebord sumó: “Les voy a decir cómo lo vi, cómo lo percibo. ¿Qué es lo primero que vi? Lo vi mal, lo vi frágil, lo vi pidiendo ayuda, vi un tipo pidiendo ayuda. Ratifico lo dicho antes de la cadena nacional. Lo que observo es que el Gobierno está de regalo, está frágil, está débil y está desesperado por encontrar cualquier punto de apoyo. Evidentemente quiere ir por lo patriótico porque detecta que es un franco débil de este Gobierno, porque todo el mundo lo considera apátrida. Entonces está empezando a detectar que sangra por esa herida, entonces dice: 'Defendámonos de esto'”.

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El conductor advirtió: “¿Sabés que pasa? La desesperación se huele, se ve, se olfatea y no es creíble, hermano. Es como si Cristina (Kirchner) sale a dar un discurso y dice: '¿Sabés lo que odio? La inflación'. Todo el mundo diría 'ok', pero, ¿de verdad es tu bandera?".

El conductor reconoció: "Yo creo que (Milei) está teniendo problemas en su interna en su propio Gobierno, está rodeado de lauchas que no paran de asaltar al Estado nacional y está desesperado por tener un tema de agenda que no sea su propia descomposición, y ahora va por las Malvinas. Bueno, hermano, dale, recuperalas”.

Islas Malvinas

"Primero la Patria, luego el movimiento, por último, los hombres"

En ese punto, el influencer reconoció: “Yo lo dije y lo ratifico: a mí me ordena una forma de entender el mundo. Primero la Patria, luego el movimiento, por último, los hombres. Lo que me conviene a mí va último. Si Javier Milei recupera las Malvinas yo lo voy a bancar a muerte porque primero está el interés nacional. ¿Le convendría al peronismo eso? Probablemente no. ¿Le convendría a Tomás Rebord? Seguramente no. ¿Pero le conviene a los argentinos? Entonces no hay discusión”.

Tras esa confesión, el influencer remarcó: "Ojalá siga por este camino, y ojalá lo exagere porque nos viene muy bien a los argentinos, ojalá compense las pelotude*** que hizo. Ojalá vos mismo empieces a combatir, tenazmente, la política de Javier Milei. Ojalá empieces a hacer eso. Realmente Dios quiera que lo hagas. Cada vez que los desvaríos de este estúpi** coincidan por conveniencia o con accidente con el interés nacional ahí vamos a estar, pero no nos confundamos, porque está vendiendo boludec**, y la gente no te cree, hermano”.

Esta nota es una trascripción hecha en base al programa de Tomás Rebord trasmitido por la pantalla de +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.