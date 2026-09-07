Milei reunió al Gabinete y definió cómo avanzará el Gobierno con el proyecto por Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, en un encuentro que tuvo como eje principal la agenda legislativa del Gobierno y que estuvo marcado por el proyecto anunciado para reforzar el reclamo argentino por las Islas Malvinas.

La reunión fue la tercera consecutiva que el Presidente mantiene con su equipo de ministros en las últimas tres semanas y se produjo luego del mensaje que Milei brindó por cadena nacional el pasado jueves, en el que volvió a colocar la cuestión Malvinas entre las prioridades de su administración.

Según trascendió, durante el encuentro se avanzó en la estrategia parlamentaria para llevar al Congreso las iniciativas anunciadas por el mandatario. La decisión es que el proyecto ingrese por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo considera que cuenta con mejores condiciones para iniciar su tratamiento.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con fuentes que participaron de la reunión, la iniciativa podría ser enviada al Congreso el próximo viernes, siempre que finalice antes la redacción del texto.

Encuesta sobre Malvinas: la mayoría cree que el cambio de postura de Milei es por conveniencia política

El Gobierno prepara el proyecto sobre Malvinas

Uno de los principales puntos analizados durante la reunión fue el contenido y el recorrido legislativo de las medidas relacionadas con la cuestión Malvinas.

El Gobierno busca avanzar con las iniciativas que Milei anunció durante su mensaje por cadena nacional y que apuntan a reforzar la posición argentina frente a las actividades vinculadas con la explotación de recursos en el área de las islas.

Como parte de esa estrategia, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, fueron convocados para participar este martes de la mesa política del Gobierno, prevista para las 13.

La incorporación de ambos funcionarios apunta a coordinar los aspectos diplomáticos y de defensa de la estrategia oficial sobre Malvinas, en un contexto en el que la administración de Milei decidió darle mayor protagonismo a la disputa por la soberanía.

El giro en la agenda del Gobierno se produjo luego de que el Presidente anunciara nuevas medidas frente a las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en la zona de las islas y planteara la necesidad de profundizar las acciones diplomáticas y legales de la Argentina.

Milei pasó de Malvinas a patios de comidas de shoppings sin escalas: discuten en redes si las fotos tenían IA

Presupuesto 2027 y estrategia legislativa

La agenda económica también estuvo presente durante la reunión. Milei analizó junto con sus funcionarios las principales variables de la economía y los indicadores de actividad, mientras el Gobierno avanza en la preparación del proyecto de Presupuesto 2027.

La iniciativa deberá ser enviada al Congreso antes del 15 de septiembre, por lo que el oficialismo atraviesa días clave para terminar de definir sus principales lineamientos y preparar la estrategia parlamentaria para su tratamiento.

El Presupuesto será uno de los principales desafíos políticos del Gobierno en el Congreso, especialmente por las negociaciones que deberá mantener con gobernadores y bloques opositores dialoguistas.

En paralelo, Milei volvió a remarcar durante la reunión que no tiene previsto modificar el rumbo de la política monetaria. Según trascendió, el Presidente afirmó que “no se relajará la política monetaria bajo ningún concepto”, en línea con la estrategia económica que sostiene su administración.

El respaldo de Milei a Sturzenegger

Durante el encuentro, el Presidente también volvió a elogiar al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Milei destacó el número de medidas de desregulación que el Gobierno atribuye al área: 17.155 desregulaciones impulsadas desde esa cartera.

El respaldo presidencial a Sturzenegger se produce mientras el Gobierno busca mostrar los avances de su programa de reformas y desregulación económica como uno de los principales resultados de su gestión.

“La extensión del plazo es lo revolucionario”: Sturzenegger defendió la tasa de los nuevos créditos para autos del Banco Nación

Quiénes participaron de la reunión

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello, de Capital Humano; Mario Lugones, de Salud; Pablo Quirno, de Relaciones Exteriores; Alejandra Monteoliva, de Seguridad; Carlos Presti, de Defensa; Juan Pablo Mahiques, de Justicia; y Federico Sturzenegger, de Desregulación y Transformación del Estado.

También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

A la reunión se sumaron además el asesor presidencial Santiago Caputo, el vocero Adrián Ravier, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora Patricia Bullrich.

Después de la reunión, Milei continuó con su agenda en la Casa Rosada y mantuvo un encuentro con directivos de Tesla y representantes de DayOne Data, una compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura digital para inteligencia artificial y servicios de computación en la nube.

CS/MSS