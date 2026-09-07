El último concierto filmado de Queen con Freddie Mercury llega al cine restaurado en 4K

La presentación de Queen en Budapest, el 27 de julio de 1986, tiene la potencia de haber sido uno de los últimos conciertos con Freddie Mercury y hoy, cuarenta años después de aquella noche, su registro llegará nuevamente a las pantallas, restaurado en 4K y con una nueva mezcla de audio.

Queen Budapest podrá verse en cines e IMAX de todo el mundo desde el 7 de octubre, por tiempo limitado. La película fue restaurada a partir del material original filmado en 35 mm por Park Road Post Production, la compañía de posproducción de Peter Jackson en Nueva Zelanda, mientras que el sonido fue reconstruido y remezclado desde las grabaciones multipista originales.

La película está dirigida por János Zsombolyai y documenta una actuación que tuvo una importancia particular para Queen y para el público de Europa del Este. La fecha de Budapest fue parte de The Magic Tour, la última gira de la banda con Freddie Mercury, que concluiría apenas dos semanas después, el 9 de agosto de 1986, en Knebworth Park, Inglaterra.

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El concierto que atravesó la Cortina de Hierro

El recital de Budapest tuvo lugar en el Népstadion ante 80.000 personas. Otras 45.000 siguieron el concierto desde las inmediaciones del estadio y hubo espectadores que viajaron desde países como Rusia y Polonia para presenciar la llegada de Queen. La presentación tuvo además un significado político y cultural. Queen fue la primera gran banda de rock occidental en realizar un concierto de estadio detrás de la Cortina de Hierro, en un momento de profundos cambios políticos y culturales en Europa.

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El concierto fue filmado profesionalmente en 35 mm con 17 cámaras y unos 25 kilómetros de película, utilizando equipos de 17 de los principales camarógrafos húngaros. El gobierno de Hungría autorizó la operación completa, algo inédito para un Estado comunista de la época.

Una versión editada del espectáculo fue emitida en diciembre de 1986 en distintos países del bloque comunista, entre ellos China, Polonia, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Yugoslavia y Mongolia. En enero de 1987 también llegó a 59 salas de cine húngaras.

La última película en vivo de Queen con Freddie Mercury

El repertorio incluye "We Will Rock You", "We Are The Champions", "A Kind of Magic", "Crazy Little Thing Called Love", "Under Pressure" y "Bohemian Rhapsody". Entre sus rarezas incluye la interpretación de "Tvaszi Szél Vizet Áraszt", una canción tradicional húngara que Mercury aprendió especialmente para la ocasión. El cantante aparece interpretándola junto a Brian May, con la letra escrita fonéticamente para poder seguirla durante el recital.

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“Por años, los fans detrás de la Cortina de Hierro solo habían podido escuchar la música de Queen en casetes ilegales”, recordó Brian May. Según el guitarrista, la posibilidad de que esos seguidores pudieran finalmente ver a la banda en vivo produjo una emoción que todavía permanece asociada a aquella noche.

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Roger Taylor también recordó aquel momento como una prueba de que la música podía atravesar las fronteras políticas. El baterista destacó especialmente la reacción del público durante la canción húngara y la sensación de que la música podía convertirse en un espacio compartido. La nueva edición también recupera y mejora las imágenes de "Radio Ga Ga", uno de los momentos más emblemáticos del espectáculo.

La restauración estuvo a cargo de Park Road Post Production, la empresa neozelandesa vinculada a Peter Jackson. El material original fue digitalizado en Hungría por el National Film Institute, cuyo archivo cinematográfico conservó los elementos originales desde 1986.

Para Brian May, el resultado permite acercarse como nunca antes a aquella actuación. El músico destacó el trabajo realizado sobre el material original y la nueva restauración sonora, y señaló que la experiencia en salas e IMAX permitirá recuperar la sensación de estar frente a Queen durante su etapa de mayor potencia como banda en vivo.

Del estadio de Budapest a las salas de cine

La restauración tendrá su estreno mundial el 15 de septiembre en el Budapest Classics Film Marathon, organizado por el National Film Institute of Hungary, dentro de la programación dedicada a películas restauradas y redescubiertas.

La premiere británica será el 30 de septiembre en Londres. A partir del 7 de octubre, Queen Budapest llegará a salas de cine e IMAX a nivel mundial por tiempo limitado.

El lanzamiento cinematográfico estará acompañado el 30 de octubre por una edición musical de múltiples formatos a través de Legacy Recordings, la división de catálogo de Sony Music. El material incluirá el soundtrack con una nueva mezcla realizada por el equipo de estudio de Queen a partir de las pistas multipista originales, además de ediciones en Blu-ray, DVD, CD, digital y, por primera vez, un álbum triple en vinilo.

La presentación de Queen Budapest también marca el comienzo de la asociación oficial de Sony Music con el catálogo de Queen, una colaboración que tendrá continuidad en futuros proyectos.



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