Un año más de la triste partida de Freddie Mercury

Sergio Enriquez

En una tarde fría y nublada del 24 de noviembre de 1991 llegaba a los medios la triste noticia: la muerte del mítico cantante de rock Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury, el mítico compositor y vocalista del grupo Queen.

Con tan sólo 45 años, y como consecuencia de una neumonía, el gran Freddie Mercury decía adiós a la vida terrenal pasando a ser una leyenda del rock.

El cantante se enteró de que era portador VIH positivo varios años antes de su muerte, pero todo su entorno trató de mantenerlo en el mayor hermetismo, a pesar que corrían fuertes rumores sobre su enfermedad y era visible su deterioro en las fotos. Sin embargo el 23 de noviembre un día antes del fatídico final, decidió anunciar públicamente que padecía sida desde 1986.

“No me importa morir mañana. He vivido, en toda la extensión de la palabra”, fue una de sus famosas frases a la cual hizo honor, no desperdició un minuto y vivió intempestivamente. Fue enterrado en una ceremonia íntima, conforme al rito mazdeísta.

Tras el estallido de violencia que sufría la isla donde había nacido en 1946; Zanzíbar, Tanzania situada en la costa este de Africa, la familia de Freddie decidió emigrar hacia el Reino Unido, y jamás volvería a visitar su tierra natal. Ya por 1966 siendo un estudiante de diseño gráfico en Ealing Art School, su interés por la música fue en aumento.

En 1969 comenzó a cantar en un grupo llamado Ibex que tuvo una corta existencia como también lo sería con Sour Milk Sea.

La banda de su amigo Roger Taylor y Brian May llamada “Smile”, de quién él era fan, lo invitó a ser el vocalista. Después de esta oferta Freddie decide renombrar al grupo como Queen. Dicho cambio también alcanzó a su nombre artístico, aparece Freddie Mercury; “nacía el mito”.

El grupo conformado definitivamente en 1971 con Freddie Mercury (voz), Brian May (guitarra), Roger Taylor (batería) y John Deacon (bajo) sería el responsable de realizar muchos de los discos más emblemáticos del rock británico.

Así comenzaba la era Queen. Su debut fue con el disco “Queen” en 1973 el cual le costo la aceptación del público. Por 1974 doblaron la apuesta y nació “Queen II” con la famosa tapa emblemática de los cuatro bajo una luz cenital; ese mismo año nace su primer éxito con el disco “Sheer Heart Attack” con el tema “Killer Queen” y llega a los charts estadounidenses comenzando la popularidad internacional del grupo.

Freddie Mercury: ese tren que pasa más de una vez

En 1975, nace “A night at the Opera” y comienza la explosión de la banda con temas tales como “Love of my life”, “Bohemian rhapsody” entre otros. Para 1976 el disco “A day at the races” uno de los más ricos en términos musicales, en 1977 ve la luz un nuevo álbum “News of the world” el cual sería el más rockero de toda su historia. Después de varios álbumes exitosos en 1978 nace “Jazz”, buscando un nuevo estilo con canciones con espíritu pop, algo novedoso para la banda con temas tales “Fat bottomed girls”, “Bicycle race”, “Dont stop me now” entre otros.

Después de un año de giras interminables Queen no edita ningún disco. Recién en 1980 resurge con el álbum “The Game”, la banda recurre a los antes negados sintetizadores y simplifica sus composiciones con éxitos como “Crazy Little Thing Called love”, “Another one bits the dust”. Para 1982 “Hot space” fue otro disco netamente virado hacia el pop.

Queen ya se había consolidado como una de las mejores bandas de rock internacional pero a finales de 1982 deciden hacer una pausa y dar libertad a los miembros de la banda para que pusieran en marcha sus propios proyectos. En 1984 regresan con un nuevo álbum “The works” volviendo a los inicios rockeros de la banda. En 1986 crean “A kind of magic” con un estilo rockero y de un pop alternativo, los llevaría a hacer la ultima gira de Queen. Siguieron las creaciones y en 1989 “The miracle” continuó con el estilo de “A kind of magic”. Ya con Freddie enfermo y con síntomas notables en su aspecto físico en 1990 nace la obra maestra en el momento menos esperado: “Innuendo”, un disco con un sonido atemporal, rockero y baladístico, que revela a Mercury como un gran compositor a meses de su partida. Y como cierre de la discografía oficial salió “Made in heaven” en 1995, los ex integrantes del grupo graban sobre cinta de Freddie y logran un disco adulto, relajado y en paz.

Después de su partida hubo un sinfín de homenajes a la leyenda del rock y como él decía: “No seré una estrella de rock. Seré una leyenda”.

Freddie siempre tuvo claro el tema sobre la muerte, desde el momento en que se enteró que era VIH positivo. Así lo expresaba en el libro “Freddie Mercury, su vida contada por él mismo”: “No espero llegar a viejo, y lo que es más importante, en realidad no me importa. Desde luego, no espero vivir hasta los 70. Sería muy aburrido. Me habré muerto e ido mucho antes. No estaré aquí. Empezaré una nueva vida en otro lugar, cultivando mis propias granadas. No quiero ser un lastre para nadie. Me gustaría pensar que yo he ido sin haber sido un lastre para nadie, y eso no es ser condescendiente. Sencillamente es algo que no quiero. Lo digo sinceramente. Me encantaría irme cuando aún esté en lo más alto…”.

